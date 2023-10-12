В ОП сказали, чому Зеленський особисто відвідав "Рамштайн"

У середу, 11 жовтня, відбулась зустріч у форматі "Рамштайн". Засідання особисто відвідав Президент України Володимир Зеленський. Це було важливо, адже візити українського лідера дуже ефективні та актуалізують тему повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Про це 24 Каналу заявив радник голови ОПУ Михайло Подоляк. За його словами, Володимир Зеленський жорстко відстоює позицію України та чітко аргументує її західним лідерам.

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Україна не готова вдавати

Як зазначив Михайло Подоляк, Володимир Зеленський відверто говорить, що Україна не готова прийняти іншого сценарію закінчення війни, крім програшу Росії. Також наша держава не може зрозуміти, чому надання військової допомоги ЗСУ не відбувається навіть у рамках узгоджених графіків.

Україна не готова вдавати, що Росія воює з невідомими військовими цілями, як стверджує російська пропаганда. Щодня окупанти запускають дрони, підіймають авіацію, щоб випустити ракети, вбивають цивільних, б’ють артилерією, ворожі ДРГ роблять спроби зайти на територію України. Українці не готові забути, що зробила та продовжує робити країна-агресорка з нашою країною.

І головне – Україна не готова вдати, що завтра Путін має бути знову легалізований в глобальному політичному просторі. Коли він насміхатиметься і казатиме, що нас "поставили на коліна" і незабаром ще "доб’ють нас". Ми не готові до цього. І якщо ми не готові, ми хочемо, щоб і ви перестали толерувати те, що неможливо толерувати,

– наголосив він.

Радник голови ОПУ підкреслив, що не можна повернутися у довоєнний час. Потрібно наголошувати партнерам, що Росія ніколи стане тією, якою була навіть до лютого 2022 року, та продовжить поводити себе так, як і зараз.

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