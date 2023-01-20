"У нас є вікно можливостей до весни": підсумки нової історичної зустрічі у Рамштайні

Увесь цивілізований світ продовжує підтримувати Україну у її боротьбі за свободу. Чергова зустріч у форматі Рамштайн відбулася 20 січня.

Зустріч у форматі Рамштайн розпочалася вранці 20 січня. Перед учасниками виступив Ллойд Остін. Очільник Пентагону заявив, що у війні настає переломний момент.

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Окрім того, Остін наголосив, що це – вирішальне десятиріччя для всього світу. Очільник Пентагону додав, що Штати підтримуватимуть Україну стільки, скільки потрібно.

Після засідання Остін та Марк Міллі – голова об'єднаного комітету начальників штабів США – провели спільну пресконференцію. Вони підсумували зустріч 20 січня.

Підсумок зустрічі у форматі Рамштайн 20 січня: дивіться відео

Брифінг за "Рамштайном": що пообіцяв Захід Україні

Ллойд Остін сказав, що радий розпочати цей рік з поглиблення допомоги нашій державі. З кожним місяцем Захід лише поглиблюватиме допомогу та США відіграватимуть у цьому питанні провідну роль. Цей пакет допомоги, який ухвалили за підсумками "Рамштайну", можна оцінити у 2,5 мільярда доларів. Власне, Захід передасть ЗСУ 8 ЗРК Avenger та ракети для систем NASAMS.

Окрім того, в цьому пакеті буде бронетехніка та артилерія. Партнери нададуть 58 БТР Bradley, 90 БТР Stryker та 350 позашляхо виків HMMWV. Водночас ЗСУ отримують тисячі артилерійських снарядів.

виків HMMWV. Водночас ЗСУ отримують тисячі артилерійських снарядів. Остін наголосив на тому, що Україні важливо захистити свій повітряний простір від ворожих ракет та дронів. Саме тому, різні країни нам нададуть системи ППО. Зокрема, варто очікувати установок Patriot від Німеччини та Нідерландів.

Зауважимо також, що Велика Британія надасть ЗСУ основні бойові танки Challenger, а Швеція та Данія – гаубиці. Латвія передасть українській армії гелікоптери, а Естонія – 155 міліметрові боєприпаси. Та інші партнери нададуть інше озброєння для того, аби Україна могла захистити свій суверенітет, відбивши агресію Росії.

Чому наша держава не отримає танки

Глава Пентагону констатував під час брифінгу, що українська армія не отримає від партнерів бойові танки M1 Abrams та додаткові – Leopard тому, що поки має спроможності, які можуть забезпечити успіх на полі бою. За його словами, українська армія може почати черговий контрнаступ уже до весни цього року.

Це — переломне десятиліття для миру та переломний момент для України, тому ця контактна група не сповільниться — ми продовжимо допомагати Україні,

– водночас зазначив він.

Він сказав, що Німеччина робить достатньо для того, аби українські військові себе почували впевнено на фронті. Зокрема, проводить військові навчання та надає зброю Києву. Також, говорячи про Німеччину, Остін нагадав, що немає ніякого зв'язку між рішеннями щодо ненадання нашій державі від ФРН танків Leopard та від США – M1 Abrams.

Крим та перемовини

Марк Міллі відповів на питання, чи є заборона на застосування Україною зброї для ударів по Криму. Він сказав, що Вашингтон не коментує це питання. Як він повідомив, лінія фронту зараз є статичною, російських окупантів буде важко вигнати з українських територій, однак зараз точно не час для перемовин. Міллі упевнений у тому, що українська армія розпочне невдовзі черговий контрнаступ.

Зеленський закликав не втрачати час

Міллі констатував, що Росія втратила понад 100 тисяч військових за час цієї війни. Він згадав про удари ворожою державою по цивільній інфраструктурі Україні та зазначив, що рано чи пізно, але все ж Москва та Київ сядуть за стіл перемовин. Однак Україна не поступиться своїм суверенітетом.

Володимир Зеленський виступив перед учасниками зустрічі у відеоформаті. Президент подякував за допомогу та наголосив, що Україна потребує зброї. Важливо не втрачати час, бо він – зброя ворога.

Президент додав, що він може сотні разів подякувати партнерам. Це буде абсолютно справедливо і чесно. Водночас сотні подяк – це не сотні танків.

"Ми всі можемо говорити тисячі слів, але я не можу замінити словами гармати, які потрібні проти російської артилерії, або зенітні ракети, які потрібні для захисту людей від російських авіаударів", – заявив президент.

Він закликав передати Україні винищувачі F-16.