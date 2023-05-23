Лукашенко опинився на "Титаніку": навіщо він знову летить до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко вчергове їде на килим до російського диктатора Володимира Путіна. Ймовірно, він проситиме про відставку за станом здоров’я.

Про це 24 Каналу розповів російський політтехнолог Марат Гельман. За його словами, якщо раніше Лукашенко усіма способами тримався за владу, в тому числі з допомогою убивств, то зараз намагається піти на добровільну пенсію.

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Лукашенко намагається зіскочити в останній момент

Білоруський диктатор зрозумів, що перебуває на Титаніку. Він намагається через тему проблем зі здоров’ям відійти від справ, але йому цього не дозволяють. Схожа ситуація була в Росії, коли багато губернаторів побажали піти у відставку, але їм заборонили під страхом державної зради.

"Мабуть, є якась надія білорусів, що вони не будуть брати безпосередню участь у війні. І ця червона лінія не була пройдена, зокрема й зусиллями Лукашенка. Але зараз Кремль докладає зусиль, щоб зробити білоруську армію повноцінним учасником бойових дій", – заявив Гельман.

Марат Гельман про візит Лукашенка до Путіна: дивитись відео

Політтехнолог не вірить, що білорусів таки втягнуть безпосередньо у війну. Це могло статись раніше, але зараз це немає ніякого сенсу – не допоможе Росії розв’язати її проблеми.

"Самовпевненість Путіна зробила з нього дурника і стане причиною військової поразки Росії. Путін – злодій, але достатньо недалекий і самовпевнений. Це така особлива форма дурних людей, яка підштовхує їх до поразки", – підкреслив Гельман.

Що відомо про ситуацію зі здоров’ям Лукашенка