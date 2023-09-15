Назріває "союз жебраків та ізгоїв": навіщо Лукашенко раптово примчав до Путіна
Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 15 вересня зустрівся із диктатором Владіміром Путіним в Росії. Очевидно, що там починає формуватися "союз жебраків"
Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши зустріч Лукашенка та Путіна. Особливо кумедними були спроби білоруського диктатора напроситися в "союз" Росії та КНДР.
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Буде "союз жебраків"
Під час зустрічі Лукашенко високо оцінив приїзд диктатора з КНДР Кім Чен Ина в Росію. Він навіть почав напрошуватися приєднатися до цього "могутнього союзу".
Як наголосив Яковенко, перспективи у цього утворення просто "величезні". Особливо, якщо враховувати, що ще нещодавно в КНДР були серйозні проблеми з голодом.
Буде союз "жебраків та ізгоїв". В КНДР недавно був неймовірний голод. Це – абсолютно бідна країна, яка перебуває в жахливому стані. Ось такий союз назріває. А Лукашенко набивається третім у цю компанію,
– зауважив Яковенко.
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У світі вже сформувалася антипутінська коаліція, яка налічує більш ніж 50 держав. При цьому туди входять саме багаті, економічно розвинуті та вільні країни. А на іншому полюсі перебуватиме Білорусь, КНДР та Росія з дешевим мілітаризмом, але величезним запасом зла.
Ситуація в Росії: коротко
- 13 вересня російський диктатор Путін зустрівся із Кім Чен Ином. За підсумком візиту не було спільних заяв, але можна цілком впевнено припустити, що вони домовлялися про постачання зброї.
- В ГУР МО зауважили, якщо Путін почав просити зброю в КНДР, то у них є проблеми з цим. А особливо – з сучасним, високоточним та високотехнологічним озброєнням. І не тільки з ним.
- З початку повномасштабного вторгнення українські військові знищили понад 271 тисячу російських окупантів.