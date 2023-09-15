Назріває "союз жебраків та ізгоїв": навіщо Лукашенко раптово примчав до Путіна

Самопроголошений президент Білорусі Алєксандр Лукашенко 15 вересня зустрівся із диктатором Владіміром Путіним в Росії. Очевидно, що там починає формуватися "союз жебраків"

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний журналіст Ігор Яковенко, прокоментувавши зустріч Лукашенка та Путіна. Особливо кумедними були спроби білоруського диктатора напроситися в "союз" Росії та КНДР.

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Буде "союз жебраків"

Під час зустрічі Лукашенко високо оцінив приїзд диктатора з КНДР Кім Чен Ина в Росію. Він навіть почав напрошуватися приєднатися до цього "могутнього союзу".

Як наголосив Яковенко, перспективи у цього утворення просто "величезні". Особливо, якщо враховувати, що ще нещодавно в КНДР були серйозні проблеми з голодом.

Буде союз "жебраків та ізгоїв". В КНДР недавно був неймовірний голод. Це – абсолютно бідна країна, яка перебуває в жахливому стані. Ось такий союз назріває. А Лукашенко набивається третім у цю компанію,

– зауважив Яковенко.

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У світі вже сформувалася антипутінська коаліція, яка налічує більш ніж 50 держав. При цьому туди входять саме багаті, економічно розвинуті та вільні країни. А на іншому полюсі перебуватиме Білорусь, КНДР та Росія з дешевим мілітаризмом, але величезним запасом зла.

Ситуація в Росії: коротко