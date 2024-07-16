Індія викликала українського посла через заяви Зеленського про зустріч Моді з Путіним

Індія викликала українського посла для обговорення слів Зеленського щодо зустрічі Нарендри Моді з Владіміром Путіним у Росії. Індійське МЗС висловило невдоволення позицією України.

Також було відкладено засідання спільної робочої групи з питань культури. Нагадаємо, що під час зустрічі із диктатором 8 липня, Моді закликав Путіна до діалогу із Україною.

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Якою була реакція Індії на слова Зеленського

У понеділок, 15 липня, індійське МЗС викликало українського посла, щоб обговорити слова Володимира Зеленського стосовно зустрічі прем'єр-міністра Індії Нарендри Моді та російського диктатора Владіміра Путіна.

Це чітко вказує на невдоволення Делі позицією України щодо коментарів Зеленського на адресу прем'єр-міністра,

– зазначають у виданні.

Також стало відомо, що Індія відклала засідання спільної з Україною робочої групи з питань культури.

Що цьому передувало

Візит Моді до Росії на 22-й щорічний саміт Індії, який відбувся після трирічної перерви, він мав на меті зміцнити економічне партнерство між Індією та Росією.

Минулого тижня президент Зеленський розкритикував зустріч Моді з Путіним, назвавши її "руйнівним ударом по мирних зусиллях".

"Сумно бачити, як лідер найбільшої в світі демократії обіймає найвідомішого в світі злочинця в Москві", – заявив Зеленський.