Орбан і Сіярто підгледіли стосунки Путіна з Медвєдєвим: яке чергове "дно" пробила Угорщина
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан продовжує пробивати "дно". Він зустрівся у Китаї з Владіміром Путіним і наговорив багато прикрих речей.
Про це 24 Каналу розповів політолог Микола Давидюк, пожартувавши, що стосунки Орбана та глави МЗС Угорщини Петера Сіярто скопійовані з "пари" Владіміра Путіна та Дмітрія Мєдвєдєва.
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Чому Орбан підігрує Росії
На думку Давидюка, загравання Орбана з Росією – це "комплекси", які тягнуться ще з минулого століття. Одні угорці билися проти радянських військ, що увійшли в їхню державу. Інші – злякалися та готові були співпрацювати з окупантами.
Орбан належить до тих, хто боїться. Але є справжні угорці, які вірять у свободу, силу та особливе місце їхньої держави в ЄС. Ті на Орбана не орієнтуються. От мер Будапешта, президентка та багато інших політиків. Цікаво, що сам Орбан вчився за гроші Сороса в Оксфорді. Просто потім він вийшов з-під контролю,
– розповів Давидюк.
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Можна припустити, що Орбан, найімовірніше, пішов на зустріч з Путіним, щоб отримати "відкат" за побудову АЕС в Угорщині. Росія свідомо завищила ціну, а частину цих грошей покривав ЄС.
Путін зливає Росію для Китаю
Візит Путіна до Китаю також виявився невдалим. Однак він продовжує поступово віддавати Росію у підпорядкування "партнерів з Пекіну".
Китай не зацікавлений в сильній Росії. Такої стратегії немає. Є стратегія закредитованої Росії в юанях та Росії, в якої "випатрана" енергетика. Зараз російські логісти б'ють на сполох, адже не вдається ввозити китайські продукти. Залізниця у два боки завантажена вугіллям, яке їде до Китаю,
– розповів Давидюк.
Орбан зустрівся з Путіним: коротко
- Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан несподівано зустрівся з російським президентом Владіміром Путіним. Сталося все 17 жовтня у Пекіні.
- Під час зустрічі Орбан назвав війну в Україні "воєнною операцією". Одного з депутатів угорського парламенту обурили слова прем'єра.
- Раніше міністр закордонних справ і торгівлі Угорщини Петер Сіярто зустрівся із главою МЗС Росії Сєргєєм Лавровим у Нью-Йорку. Він переконаний, що світ має говорити з Росією, яка розв'язала повномасштабну війну проти України.