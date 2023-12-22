Орбану взагалі не можна довіряти: чи відбудеться його зустріч із Зеленським

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився низкою цинічних заяв про Україну. Політик виступав проти нашого членства в ЄС і не підтримував виділення коштів на допомогу. Однак стало відомо, що він прийняв запрошення Володимира Зеленського зустрітися.

Наразі немає великих надій на те, що вектор стосунків між країнами зміниться. Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, додавши, що в Угорщині продовжується медійна атака проти України.

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Чи відбудеться зустріч Орбана та Зеленського

Віктору Орбану належить практично всі видання Угорщини. Відтак у їхньому інформаційному просторі багато українофобства.

"Орбану взагалі не можна довіряти, тому що сьогодні він говорить одне, а завтра зовсім інше", – сказав Тібор Томпа.

Навіть якщо відбудеться зустріч із Зеленським залишається питання про що вони можуть говорити. Адже в Орбана немає ніякого співчуття до України, яка перебуває у стані війни. Наших проблем він не розуміє та взагалі не відчуває.

Зустріч нічого б не дала, бо Орбан продовжуватиме свою ганебну політику й таке саме ставлення до України,

– наголосив Томпа.

Чому Орбан не визнає війну в Україні

Угорський прем'єр використовує російські наративи, зокрема називає війну – "воєнною операцією". Після цього він намагався виправдатися, мовляв, між двома країнами не було оголошення про війну. Коли Росія зробить таку заяву, тоді буде мобілізація, а все це дуже погано.

Орбан постійно несе нісенітниці, не розбирається в суті проблеми. Думаю, перед ним немає бачення загальної картини,

– зауважив очільник угорської громади Києва.

Він додав, що під час річної пресконференції Орбан говорив про припинення війни, а як інструмент для цього називав Мінські процеси.

"Це лише чергові негідні заяви", – підсумував Тібор Томпа.

Що говорить Орбан про Україну