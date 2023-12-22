Орбану взагалі не можна довіряти: чи відбудеться його зустріч із Зеленським
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан відзначився низкою цинічних заяв про Україну. Політик виступав проти нашого членства в ЄС і не підтримував виділення коштів на допомогу. Однак стало відомо, що він прийняв запрошення Володимира Зеленського зустрітися.
Наразі немає великих надій на те, що вектор стосунків між країнами зміниться. Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади Києва в Україні Тібор Томпа, додавши, що в Угорщині продовжується медійна атака проти України.
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Чи відбудеться зустріч Орбана та Зеленського
Віктору Орбану належить практично всі видання Угорщини. Відтак у їхньому інформаційному просторі багато українофобства.
"Орбану взагалі не можна довіряти, тому що сьогодні він говорить одне, а завтра зовсім інше", – сказав Тібор Томпа.
Навіть якщо відбудеться зустріч із Зеленським залишається питання про що вони можуть говорити. Адже в Орбана немає ніякого співчуття до України, яка перебуває у стані війни. Наших проблем він не розуміє та взагалі не відчуває.
Зустріч нічого б не дала, бо Орбан продовжуватиме свою ганебну політику й таке саме ставлення до України,
– наголосив Томпа.
Чому Орбан не визнає війну в Україні
Угорський прем'єр використовує російські наративи, зокрема називає війну – "воєнною операцією". Після цього він намагався виправдатися, мовляв, між двома країнами не було оголошення про війну. Коли Росія зробить таку заяву, тоді буде мобілізація, а все це дуже погано.
Орбан постійно несе нісенітниці, не розбирається в суті проблеми. Думаю, перед ним немає бачення загальної картини,
– зауважив очільник угорської громади Києва.
Він додав, що під час річної пресконференції Орбан говорив про припинення війни, а як інструмент для цього називав Мінські процеси.
"Це лише чергові негідні заяви", – підсумував Тібор Томпа.
Що говорить Орбан про Україну
- Угорський прем'єр демонстративно покинув залу під час голосування про початок переговорів з Україною щодо вступу в ЄС. Таке рішення він називав ірраціональним, а нашу державу нібито не готовою до членства. Попри це, інші 26 країн підтримали переговори.
- Ще однією проблемою для Орбана є виділення коштів Україні з бюджету ЄС. Він бідкається, що у такому випадку без грошей залишиться Угорщина. Також прем'єр дивувався, як країна, яка перебуває у стані війни, може вступати в Євросоюз і говорив про те, що Угорщина нібито відчуває наслідки цієї війни "на своїй шкірі".
- Під час щорічної пресконференції в Будапешті Віктор Орбан так і не визнав, що в Україні йде війна. Повномасштабне вторгнення, за його словами, нібито є "воєнною операцією". Свої заяви він пояснив тим, що оголошення про війну не було. Відтак начебто причин, щоб так її називати – недостатньо.