Про що можна говорити з військовим злочинцем: аналітик назвав тему зустрічі Ердогана та Путіна

Президент Туреччини Реджеп Ердоган повідомив, що Владімір Путін може прибути з візитом до Туреччини 27 квітня. Нагадаємо, що Стамбул не ратифікував Римський статут, тому на території Туреччини Путіна скоріше за все не арештують.

Імовірно, першою чергою президенти Росії та Туреччини говоритимуть про війну в Україні. Про це 24 Каналу розповів заступник директора Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов.

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Данилов повідомив, що поки невідомо, як відбудеться ця зустріч, чи Путін все-таки приїде до Туреччини, чи буде організований відео зв'язок.

Він переконаний, що після визнання Путіна офіційно військовим злочинцем стосунки його з Ердоганом не зміняться.

Ердоган підкреслює, що нікому не вдасться розсварити Туреччину із Росією, втягнути її у війну. Мовляв, їхня позиція зрозуміла, вони за територіальну цілісність і за негайне припинення вогню, але вони не збираються бути стороною конфлікту,

– резюмував мовець.