У Путіна може бути певна інформація: чому він так яро підтримує Кадирова

Нещодавно у Росії поширили відео зустрічі кремлівського диктатора Владіміра Путіна із самопроголошеним лідером Чечні Рамзаном Кадировим. Зважаючи на інформацію про поганий стан здоров'я Кадирова, невідомо, коли насправді були записані ці відео.

Те, що Путін так тримається за Кадирова, може мати дві причини. Таку думку 24 Каналу озвучив російський політолог Аббас Галлямов.

Читайте також Ніякі "Абрамуси" не страшні: Путін провів робочу зустріч з опухлим Кадировим

Хвороблива залежність Путіна від Кадирова

Аббас Галлямов зазначив, що Путін поводить себе щодо Кадирова на шкоду самому собі. Це більше схоже на хворобливу залежність російського диктатора від чеченського терориста. Коли син Кадирова Адам хизувався побиттям росіянина у СІЗО, це обурило усіх.

На думку російського політолога, є два варіанти, чому Путін так підтримує Кадирова попри все. Насамперед Путін може володіти інформацією, що чеченські еліти готуються скинути Кадирова, чого кремлівський диктатор дуже боїться.

Або Кадиров настільки ослабнув і можна припустити, що у Путіна є інформація від чеченських еліт, що вони готові повстати проти Кадирова та скинути його. Путін боїться дестабілізації в Чечні, тому кинув усі сили на підтримку Кадирова. Він намагається втримати його при владі, розуміючи, що його падіння загрожує дестабілізацією у Чечні або відходом кадирівців з фронту в Україні,

– вважає він.

Також Путін може робити спроби йти наперекір громадській думці. Якщо росіяни незадоволені Кадировим, то він навпаки буде забезпечувати йому повну підтримку. У такий спосіб російський диктатор хоче продемонструвати свою нібито "силу".

Галлямов про зустріч Путіна та Кадирова: дивіться відео

Рамзан Кадиров: останні новини