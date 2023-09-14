Не просто так надаватиме снаряди Росії: чого може забажати КНДР від Путіна

Кім Чен Ин приїхав на бронепоїзді до Росії, щоб зустрітися в Владіміром Путіним. Як припускали експерти вони мали обговорити постачання північнокорейської зброї до Росії. Проте за словами Кирила Буданова, країна-агресорка вже півтора місяця її отримує.

А тому диктатор з КНДР переслідує інші цілі, приїхавши до Росії. Про це 24 Каналу розповів політичний експерт та керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок, який зазначив, що Північна Корея має на меті отримати від Росії певні ресурси.

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Приїхав не для обміну досвідом

Кім Чен Ин та Путін зустрілися на космодромі "Восточный", а після цього глава КНДР відправився до Комсомольска-на-Амурі оглядати завод, який виробляє військову та цивільну техніку.

Можна припустити, що Кім Чен Ин буде купувати у Росії не лише технології, а також російську броньовану техніку. І це була одна із цілей його приїзду до Росії. Адже російські танки Т-90 є не найгіршими у світі, це доволі ефективна техніка, яка використовується у цій війні,

– наголосив політичний експерт.

Водночас армія Північної Кореї налічує 1 мільйон особового складу, 4 мільйони резервістів. Але вона оснащена військовою технікою переважно старих зразків – танками Т-34 чи Т-50. А на військових парадах у Північній Кореї китайські трактори тягають якісь платформи.

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"Тому Кім Чен Ин приїхав до Росії не просто для обміну досвідом, а ймовірно мінятиме свої снаряди на якусь броньовану техніку. А також на російські технології виготовлення балістичних ракет", – відзначив Валерій Клочок.

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