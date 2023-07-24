У Путіна смикаються ноги, а Лукашенко читає з конспекту: зустріч диктаторів – суцільний фарс
У неділю, 23 липня, Путін і Лукашенко провели зустріч з приводу "питань безпеки Союзної держави". Білоруський диктатор наплів дурниць про "бажання" вагнерівців йти на Польщу. При цьому він не міг без підглядань до нотатника продовжувати свою думку.
Натомість Владімір Путін слухав байки Лукашенка без особливого ентузіазму. На відео зустрічі видно, що він не був дуже зацікавленим. Про це інформує 24 Канал.
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Чим запам'ятався Лукашенко на зустрічі
На зустрічі з Владіміром Путіним самопроголошений президент Білорусі заявив, що вагнерівці почали його "напрягати". Причиною цього є, начебто, їхнє бажання йти на Захід, зокрема на Польщу.
Розповідаючи чергові нісенітниці про "підключення у війну польських найманців" та нову демонстрацію карти, Лукашенко підглядав у свій конспект. Мабуть, не зміг сам запам'ятати, звідки ж таки готувався напад.
Лукашенко підглядає у блокнот / Скриншот з відео
Розповідав білоруський диктатор не мало. Що, мовляв, одна з польських бригад стоїть за сорок кілометрів від Бреста.
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А що Путін
Варто зауважити, що Путін слухав довгу розповідь Лукашенка без особливого ентузіазму. Виглядав він не особливо зацікавленою людиною. З нудьги Путін вже й годинника поправляв, і роздивлявся інтер'єр навколо.
Крім того, ноги диктатора постійно смикались.
Путін не був зацікавлений в промові Лукашенка / Скриншот з відео
Насправді ж зустріч Лукашенка та Путіна була ні про що. Нічого важливого, окрім фальшивих погроз Польщі та всьому блоку НАТО, не прозвучало. Диктатори знову верзли маячню про те, що Польща начебто хоче окупувати "Західну Україну". Начебто це є якась окрема частина України.
Чергова маячня від Путіна та Лукашенка: що відомо
- В американському Інституті вивчення війни проаналізували зустріч білоруського та російського диктаторів. Зокрема, аналітики заявили, що розмови про вагнерівців, які начебто збираються йти на Польщу – це лише спроба посилити інформаційну кампанію проти Заходу.
- А ось залякуванням бойовиками з "Вагнера" – це лише пусті слова. Принаймні зараз загрози з боку вагнерівцям ні для України, ні для сусідніх з Білоруссю країн немає.
- Ну, а на вже звичні заяви про те, що український контрнаступ буцімто провалився, звертати уваги не потрібно. Адже наступальна операція в самому розпалі – оцінювати її остаточні результати ще не беруться. Однак відзначають, що Україна має сили та засоби для того, аби продемонструвати неабиякі здобутки.