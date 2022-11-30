Лукашенка можуть отруїти в Москві, – Арестович про термінову поїздку до Путіна

Александр Лукашенко анонсував нову зустріч з Владіміром Путіним у Москві, куди його скоріше за все викликав очільник Кремля. Ймовірно Путін буде вимагати від свого білоруського колеги, щоб збройні сили Білорусі взяли участь у так званій СВО.

Про це в ефірі з Марком Фейгіним на ютуб-каналі Фейгін LIVE розповів радник глави ОПУ Олексій Арестович, передає 24 канал. Він додав, що Лукашенко перебуває у складних співзалежних стосунках з "великою ордою".

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Лукашенку краще залишитись вдома

На думку радника глави ОПУ, очільник Білорусі "відчуває постійну загрозу бути отруєним".

Летиш у Москву і не знаєш, яким чаєм там тебе напоять чи за яку ручку візьмешся. Така доля у людей, які "петляли й не випетляли". Йому краще послатися на те, що захворів на ревматизм, і сидіти вдома,

– вважає Арестович.

Армія Білорусі не готова до війни

Він зазначає, що вимагати від Лукашенка можна чого завгодно, питання в тому, чи готова білоруська армія брати участь хоч в якійсь військовій операції.

"Моя відповідь: ні, не готова. Армія зараз у стані дуже низької боєздатності", – наголосив Арестович.

Він зазначив, що мовиться навіть не про мотивацію білоруських військових, а про забезпечення армії на матеріальному рівні.

Готовність військової техніки, ремонтної бази, забезпечення – низька. Не кажучи вже про мораль. Тому я не дуже побоююсь того, що білоруська армія братиме участь у війні. Навіть не схильний серйозно це розглядати,

– наголосив Арестович.

26 листопада раптово помер глава МЗС Білорусі Володимир Макей. Він робив брехливі заяви щодо війни в Україні. У вересні заявляв, що в Білорусі обіцяють, що їхня країна не збирається завдавати удару по Україні.

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