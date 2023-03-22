Він для нього не Путін, а "пудель": чи отримав російський диктатор бажане від зустрічі із Сі

Завершився візит глави Китаю Сі Цзіньпіна в Москву, де він зустрівся із російським диктатором Владіміром Путіним. Китай отримав багато вигоди від цієї зустрічі, а ось Путін залишився ні з чим.

Таку думку в ефірі 24 Каналу висловив голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибарчук. За його словами, у результаті візиту Сі Цзіньпіна Росія не отримала жодних гарантій.

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"Я зробив головний висновок, що для Сі Цзіньпіна Путін не Путін, а навчений "пудель" на короткому повідку. Що Путін отримав в результаті цього візиту? От Сі багато чого отримав", – зауважив він.

Путін не отримав жодних гарантій від Сі

Рибарчук зазначив, що під час зустрічі із Путіним Сі Цзіньпін отримав гарантовані ресурси, які Росії більше нема кому продавати, та задовольнив інші економічні потреби КНР.

А що отримав Путін – ніхто не може сказати. Звичайно, окрім слів, компліментів. Особливо мені сподобались останні слова Сі, коли він сказав Путіну: "Бережи себе, друже",

– сказав аналітик.

Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" підкреслив: у спільній заяві від експертів з обох сторін мовиться про те, що китайсько-російський союз не є військово-політичним та не направлений проти третьої сторони. Очевидно, що це не в інтересах Кремля.

"Росія так і не отримала гарантій у тому, що буде газопровід "Сила Сибіру-2". Не згадано про збройний союз проти Заходу. Китай знову заявив, що не виступає проти жодної зі сторін. Я можу багато говорити про те, що отримав Китай, але я реально не розумію, що отримав Путін", – відзначив він.

Олег Рибарчук додав, що єдиний здобуток Путіна – це сам факт приїзду глави КНР, адже тепер з ним не хочуть бачитись усі цивілізовані країни.

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