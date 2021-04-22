Його дії суперечать позиції України, – Кравчук про зустріч Шевченка з Лукашенком

Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко особисто зустрівся із нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це суперечить державній політиці України.

Вчинок Шевченка заслуговує на осуд. Таку думу висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Дії Шевченка суперечать позиції України

За її словами, найкращим виходом у цій ситуації було б, якби він сам написав заяву про вихід із фракції.

Його дії суперечать державній політиці: тому, що говорить Міністерство закордонних справ та президент України. Адже ми не визнаємо Лукашенка – президентом і те, що вибори були чесними,

– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, якби було якесь публічне вигнання чи засудження нардепа, то він захотів би використати ситуацію у своїй політичній кар'єрі.

"Він мріяв про свою політичну партію, яка напевно складатиметься з підписників його телеграму", – сказала депутатка.

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Кравчук наголосила, що зустріч з Шевченка і Лукашенка суперечить позиції України як держави. "Добре, що Шевченко не потрапив в англомовні медіа, бо було б дуже соромно. Адже вся Європа засуджує режим самопроголошеного очільника Білорусі", – відзначила нардепка.

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