Його дії суперечать позиції України, – Кравчук про зустріч Шевченка з Лукашенком

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Нардеп від "Слуги народу" Євген Шевченко особисто зустрівся із нелегітимним президентом Білорусі Олександром Лукашенком. Це суперечить державній політиці України.

Джерело:

24 канал

Вчинок Шевченка заслуговує на осуд. Таку думу висловила заступниця голови фракції "Слуга народу" Євгенія Кравчук.

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Дії Шевченка суперечать позиції України

За її словами, найкращим виходом у цій ситуації було б, якби він сам написав заяву про вихід із фракції.

Його дії суперечать державній політиці: тому, що говорить Міністерство закордонних справ та президент України. Адже ми не визнаємо Лукашенка – президентом і те, що вибори були чесними,
– зазначила Кравчук.

Вона зауважила, якби було якесь публічне вигнання чи засудження нардепа, то він захотів би використати ситуацію у своїй політичній кар'єрі.

"Він мріяв про свою політичну партію, яка напевно складатиметься з підписників його телеграму", – сказала депутатка.

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Кравчук наголосила, що зустріч з Шевченка і Лукашенка суперечить позиції України як держави. "Добре, що Шевченко не потрапив в англомовні медіа, бо було б дуже соромно. Адже вся Європа засуджує режим самопроголошеного очільника Білорусі", – відзначила нардепка.

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