Намір може бути: чому Шольц агресивно відреагував на чутки про можливу зустріч із Путіним

Олаф Шольц обурився на німецьку опозицію, яка розповсюдила інформацію щодо можливої зустрічі канцлера Німеччини з Владіміром Путіним. Вона нібито мала відбутися напередодні парламентських виборів в країні, запланованих на 23 лютого.

Проте зустріч Шольца та Путіна цілком доречна, зважаючи на ідеологію чинного канцлера Німеччини. Таку думку висловив 24 Каналу головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень Іван Ус, зазначивши, що спілкування з очільником Кремля може, на думку Шольца, вплинути на результати виборів у Німеччині.

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Зустріч під питанням

Ус розповів, що Шольц може вважати доречним проведення зустрічі з Путіним, адже це, імовірно, дозволить його Соціал-демократичній партії (SPD) отримати певну частку електорату, який збирається голосувати за партію "Альтернатива для Німеччини" (AfD). Це правопопулістка партія в Німеччині, яка підтримує нормалізацію стосунків з Росією.

Окремі аналітики вважають, що Шольц розуміє: цей крок дозволить йому забрати на себе частину саме цього електорату. Тому що зараз відповідно до опитувань, на першому місці – опозиційна партія ХДС/ХСС, на другому – (AfD) і на третьому – партія Шольца,

– пояснив він.

До слова. Олаф Шольц 15 листопада 2024 року вперше за 2,5 роки подзвонив Владіміру Путіну. Його крок розкритикував, зокрема, Володимир Зеленський.

Тому, щоби відібрати голоси у "Альтернативи для Німеччини" він хоче зробити цей крок. Однак наскільки він буде вдалим, невідомо. Так само під питанням, на його думку, зустріч Шольца з Путіним, адже канцлер і його оточення доволі агресивно відреагували на інформацію про неї.

Проте я б не виключав принаймні намірів "прозондувати" ґрунт на те, наскільки подібний крок може повпливати на частину симпатиків "Альтернативи для Німеччини" на користь партії Шольца,

– підкреслив головний консультант Національного інституту стратегічних досліджень.

Зазначимо, що речник з питань безпеки німецької опозиційної партії ХДС Родеріх Кізеветтер наголосив, що Шольц буцімто збирається зустрітися з Путіним напередодні парламентських виборів в Німеччини.

Водночас у Соціал-демократичній партії спростували заяву Кізеветтера, назвавши її "повністю вигаданою", та наголосили на тому, що той має публічно перепросити перед Олафом Шольцом.