У Пекіні підтвердили дату і місце зустрічі Сі, Трампа і Путіна

Вже цього тижня на полях саміту АТЕС відбудеться зустріч лідерів Китаю, США та Росії. Раніше тристоронні переговори підтвердили у Кремлі.

16 листопада МЗС Китаю оприлюднило на офіційному сайті повідомлення щодо майбутньої зустрічі трьох президентів.

Коли і де відбудеться зустріч Сі, Трампа і Путіна?

У МЗС коротко зазначили, що 19 листопада голова КНР Сі Цзіньпін проведе в Шеньчжені саміт за участю президента Росії Володимира Путіна і президента США Дональда Трампа.

Водночас у китайському відомстві не уточнювали, які саме теми і питання порушуватимуть на тристоронній зустрічі.

Раніше дату і місце саміту підтвердили у Кремлі.

Своєю чергою Дональд Трамп заявляв, що бажає зустрітися з Сі і Путіним у Китаї, аби обговорити війну в Ірані та питання денуклеаризації. Також він не виключав, що однією із тем саміту може стати війна в Україні.

Водночас, за словами німецького президента Франка-Вальтер Штайнмайєра, Сі Цзіньпін не має наміру обговорювати російсько-українську війну з лідерами Росії та США. На його думку, це питання мають розв'язати європейці.

Пізніше в коментарі для Reuters у Білому домі теж запевнили, що про Україну на тристоронньому саміті не говоритимуть. Мовляв, Китай поки не залучений до переговорів щодо війни Росії проти України, тому цю тему на зустрічі порушувати не планують.