Орбан їде до Трампа: які є загрози для України

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, за даними ЗМІ, може зустрітися із колишнім президентом Дональдом Трампом у США вже 8 березня. Обоє відомі певними проросійськими симпатіями. Однак є певні цікаві нюанси щодо цієї зустрічі.

Про це 24 Каналу розповів очільник угорської громади в Києві Тібор Томпа, зауваживши, що ця можлива зустріч – винятково піар Орбана. Не потрібно вірити жодному його слову.

До теми "Не хотів би спільного кордону з Росією": Орбан відзначився новою цікавою заявою

Чи є загрози для України

Як наголосив Томпа, нещодавно у нього була розмова із керівниками угорських громад у США. Це – нащадки людей, які пережили Угорське повстання 1956 року, коли російські танки заїхали в країну. Відповідно жодна угорська громада в США не симпатизує Орбану.

Ніхто з угорських громад у США не приймає Орбана. А там є поважні сенатори, представники Палати представників тощо. Орбан взагалі змушений з собою привозити певну "свиту",

– сказав Томпа.

Україні не варто чогось очікувати від цієї зустрічі. Орбан лише хоче попіаритися. Але найцікавіше, що поки немає серйозних деталей про цю зустріч. Один із керівників угорської громади взагалі зазначив, що навіть оточення Трампа поки ніяк не коментувало цей можливий візит.

Загалом ця зустріч потрібна лише Орбану. Він – максимально ізольований у Європі, адже ніхто з ним спілкуватися не хоче про так звані "мирні ініціативи" щодо війни в Україні. Багато угорців жорстко критикують Орбана.

От нещодавно відомий український угорець Йожеф Сабо, його всі знають в Україні, заявив, що Орбан – негідний, який багато років підтримує зв'язки з Путіним. Варто пишатися Сабо за його позицію та за усе, що він зробив для України,

– підкреслив Томпа.

Можлива зустріч Орбана та Трампа: коротко