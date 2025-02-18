ЗМІ написали про зустріч Трампа і Путіна наступного тижня: у Кремлі відреагували

Дональд Трамп неодноразово казав про бажання зустрітися із Путіним. Російський диктатор не приховував, що теж цього хоче. У Кремлі сказали, чи може їхня зустріч статися наступного тижня.

У столиці Саудівської Аравії завершилися переговори між російською й американською делегаціями. Представники країни-агресорки зазначили, що зустріч пройшла "позитивно", передає 24 Канал із посиланням на Bloоmberg.

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Коли зустрінуться Трамп і Путін

Очікувалося, що в Ер-Ріяді Москва і Вашингтон обговорять також деталі майбутньої зустрічі Трампа і Путіна. Видання зазначає, що саміт двох лідерів може відбутися вже наступного тижня.

Раніше Саудівська Аравія підтвердила готовність прийняти зустріч очільника Кремля і хазяїна Білого дому. Видання Newsweek писало, що розмова Путіна і Трампа віч-на-віч станеться до кінця лютого.

У Москві вже відреагували на інформацію у ЗМІ. Так, радник Кремля із зовнішньої політики Юрій Ушаков розповів, що Росія і США домовилися розвивати двосторонні відносини.

Втім, за його словами, зустріч Путіна та Трампа навряд чи може відбутися наступного тижня. "Про конкретні дати важко говорити, потрібна щільна робота", – зазначив чиновник.

До слова, у Путіна заявили, що готові розмовляти із Зеленським, але вказали на один нюанс.