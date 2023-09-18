Зустріч з Зеленським здатна підняти рейтинг безпосередньо і самого Байдена

Зеленський 21 вересня відвідає Білий дім для зустрічі з Байденом. Важливість саме цієї його поїздки до США у тому, що зустрічі будуть не лише із Байденом, але й із іншими лідерами та політиками провідних держав світу. Очевидно, що головна мета – зміцнити підтримку України проти військової агресії Росії. Далі читайте в авторській колонці для сайту 24 Каналу.

Сприйняття зустрічі у США залежатиме від Зеленського

Ця зустріч більш важлива, як на мене, аніж попередні, котрі відбувались між двома президентами з початку повномасштабного вторгнення Росії.

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Якщо зустріч буде правильно подана американськими ЗМІ, то це може сприяти ще більшому тиску на республіканців, які сьогодні розділені. Частина з них хотіла б зупинити підтримку України. І навіть не тому, що вони вважають, що в Україні корупція тощо, а тому, що вони думають, що цю війну Україна все одно виграти повністю не зможе, то ж буде ще більше витрат з боку США. Мовляв, Америка таки повинна фокусуватися на власних проблемах, а не воювати з Росією через Україну.

Вибори у США починають наближатися й усе стає "озброєнням". Часто американські політики не зважають на суть, а дивляться на те, як саме та чим можна скористатися у той чи інший момент, заробити собі переваг та завдати шкоди опозиції. Тому, буде і критика цієї зустрічі Володимира Зеленського з Джо Байденом.

Але, я думаю, що якщо президент України вибудує правильні лінії й знайде правильні аргументи, питання підтримки України точно просунеться. При цьому, подібна оптика вкрай важлива для Києва: чим більше Зеленський зустрічатиметься із політиками на Заході, тим сильнішим він ставатиме в Україні. Міжнародне сприйняття щодо нього в цьому питанні – надто важливий фактор.

Не знаю, чи буде президент Зеленський у військовому вбранні, чи у костюмі з краваткою. Чому я про це кажу взагалі? У США цей момент часто обговорюють і багато хто вважає, що не дуже правильно з'являтися на такому високому рівні не у вигляді, якого однозначно вимагає протокол. Це ніби дивно звучить, але в нас дехто на це звертає велику увагу (дехто каже навіть, що у такому позапротокольному вбранні Зеленський виглядає більше актором).

Як у США ставляться до російської пропаганди

У США, щоб усі зрозуміли, люди іноді суди програють лише тому, що хтось був у, наприклад, некрасивій сорочці чи краватці, або ж комусь з присяжних раптом не сподобалась масивна пряжка на паску підсудного. Я веду до того, що людський фактор часто-густо дуже своєрідно виявляється у подібних ситуаціях.

Ми добре розуміємо, що пропагандисти Росії усіляко будуть нівелювати важливість нинішнього політичного тижня у США. Так само як вони намагаються знецінити усе, що лише можливо, нахабно ображаючи й оббріхуючи тих же керівників і посадовців США різних рівнів.

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Сказати, що ми про це думаємо? А нічого. Нічого хорошого. В наших ЗМІ взагалі нічого не пишуть про те, що Росія говорить або думає про США. В нас Росію обливають брудом не менше, повірте. Страшенно її ганьблять. Тому ролі це не матиме жодної. Навіть ті, хто чують у США негатив про Америку, добре розуміють, що це просто тупа риторика і брудна пропаганда російських ЗМІ.

Ми вже з Росією не на тому рівні перебуваємо. Це не просто рівень повної відсутності адекватної комунікації, а це вже рівень образ, коли ми перетворюємо їх на справжніх монстрів (і вони роблять щодо американців те ж саме). Так, це негідно з людського погляду. Але там це працює на маси. А маси більше піддаються емоціям. Тож, із Росією все лише погіршується.

Сам час зустрічі Зеленського і Байдена важливий тому, що у США скоро вибори. Республіканська партія остаточно розділилася. Зараз в GOP є позиції, які проти демократів і закликають тиснути на Україну, щоб вона домовлялася із Росією, щоби Україна щось віддала і таким чином зупинилася війна.

Хоча я не чув ні від кого якихось логічних варіантів й не думаю, що вони взагалі можливі без дуже сильного тиску на Росію з боку цивілізованого світу. Лише потужний тиск, адже Росія може вдати, що на щось таки пристала, а потім повернутися до війни через рік або два. Віри цій країні немає і бути не може.

У чому полягає важливість зустрічі президентів

Байдену, з одного боку, потрібно буде підтримувати Україну у цій війні. Але, з іншого боку, треба буде пропонувати якісь рішення – як вирішувати проблему, в який спосіб. Тому, хоча усі подібні зустрічі між політиками й символічні, але ці символіки нині точно приведуть до якихось конкретних результатів.

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Байден, я переконаний, буде дуже потужно просувати тему прийняття України в НАТО. Точно будуть розмови на цю тему у США. Так само як і будуть дискусії з приводу збільшення фінансів для України, щоб це рішення результативно пройшло потім через Конгрес.

Резюмую. Це буде не просто і не лише зустріч Зеленського з Байденом. Будуть зустрічі і з представниками країн, позиції яких стосовно цієї війни були не такими жорсткими, як би того хотілося. Я кажу про той же Ізраїль, Казахстан тощо. Тож, є комплекс питань. Будуть в президента Зеленського зустрічі і з багатьма нашими політиками, конгресменами. Поки не ясно, чи можлива його зустріч із нашим Спікером Кевіном Маккарті. Це було б дуже непогано, адже це – статус і, все одно, це – друзі, а ніяк не вороги.

Зустрічей у Зеленського буде чимало і у Вашингтоні, і у Нью-Йорку. Це не просто побути у Білому домі, потиснути руку Байдену, пару годин поговорити і все. Буде низка дуже важливих зустрічей.

Тому надто показовий фактор – як саме сприйматимуть Зеленського. Може хтось в результаті змінить у кращий бік думку про Україну, українську владу, перспективу допомоги справедливості у боротьбі зі злом. Сприйняття лідера країни на суто людському рівні, як свідчить мій власний професійний досвід, відіграє подекуди чи не найголовнішу роль.

Тому, я переконаний, що запланована зустріч між двома президентами України і США – набагато важливіша за їхні попередні зустрічі. Нинішня зустріч, за правильного розвитку ситуації, цілком здатна підняти рейтинг безпосередньо і самого Байдена.