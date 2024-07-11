Сигнали позитивні: чого очікувати від зустрічі Байдена та Зеленського на полях НАТО

За кілька хвилин на полях саміту НАТО у Вашингтоні офіційно з'явиться Володимир Зеленський. Президента України має зустріти генсек Альянсу Єнс Столтенберг.

На третій день саміту Північноатлантичного альянсу, 11 липня, відбудеться зустрічі Володимира Зеленського та Джо Байдена. Ведуча 24 Каналу Андріана Кучер, яка нині перебуває у Вашингтоні, розповіла, чого очікувати від двосторонніх перемовин лідерів.

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Що обговорюватиме Зеленський і Байден

Журналісти розраховують, що після зустрічі лідери України та Північноатлантичного альянсу дадуть кілька коротких коментарів для преси. Відтак, Зеленський офіційно розпочне свою участь у саміті НАТО.

Зазначимо, що напередодні Президент України мав двосторонні зустрічі із лідерами країн НАТО. У четвер, 11 липня, очікується двостороння зустріч уже на полях саміту Володимира Зеленського й американського лідера Джо Байдена.

На порядку денному вкрай важливе й нагальне для нас рішення – можливість завдавати ударів по військових аеродромах в тилу Росії.

Маємо підстави сподіватися на прогрес у цьому питанні. Напередодні у Білому домі анонсували, що ця тема буде обговорюватися під час переговорів українського та американського лідерів,

– зазначила Кучер.

Крім того, Зеленський спілкуватиметься із Байденом щодо передачі американських винищувачів F-16 для України.

Нагадаємо, що під час саміту НАТО у Вашингтоні, присвяченого 75-річчю створення Альянсу, лідери держав-членів одностайно підтримали нову риторику щодо майбутнього вступу України до НАТО.