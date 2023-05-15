Зеленський зустрівся з Папою Римським: чим Україні може допомогти Ватикан

Президент України Володимир Зеленський 13 травня зустрівся з Папою Римським Франциском. Ця зустріч була важливою в контексті обговорення гуманітарних питань та пояснення позиції України щодо бачення миру.

Про це 24 Каналу розповів політолог Володимир Фесенко. Він припустив, на які питання міг би, за бажання, вплинути Папа Римський Франциск.

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Фесенко наголосив, що зустріч Володимира Зеленського та Папи Римського була спрямована на те, аби розставити пріоритети та пояснити хто агресор, а хто жертва в цій війні.

Треба донести до понтифіка українську позицію. Це не тільки позиція Президента України, але це і позиція українського народу, суспільства щодо закінчення війни,

– додав спікер.

Україні не потрібні посередники

Політолог переконаний, що важливо було нагадати Папі Римському, що багато парафіян в Україні чекають його візиту. Цей приїзд став би найбільш потужним мирним жестом папи Римського.

До того ж важливо було б нагадати Папі, як ставляться до католицизму в Росії. Адже там розглядають Ватикан як історично ворожу силу. Мовиться не лише про зневагу, а й про агресивне ставлення.

Дуже правильно під час візиту було підкреслено, що для нас потрібні не посередники, а потрібен справедливий мир. І от позиція України, яким має бути справедливий мир, нагадування про формулу миру президента Зеленського – це відбулося під час зустрічі,

– зауважив аналітик.

Фесенко проаналізував зустріч Зеленського та Папи Римського: дивитися відео

Роль в гуманітарних питаннях

На зустрічі зокрема обговорювалися й гуманітарні питання, підкреслив політолог. Ватикан може зіграти важливу роль в цьому. Зокрема мовиться про повернення до України дітей, яких викрали окупанти.

В Україні є багато людей, що належать до католицької та греко-католицької конфесії, і тому такий активний контакт між Україною та Ватиканом має бути. Але, попри це, в нас є своя позиція в цій війні, про яку Папі Римському нагадали,

– резюмував Фесенко.

Що відомо про зустріч Зеленського і папи Римського