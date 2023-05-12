Завтра Зеленський може відвідати Італію: ЗМІ оприлюднили деталі поїздки

Президент України Володимир Зеленський може вкотре виїхати за межі держави, аби зустрітись з італійським лідером, прем'єр-міністеркою партнерської країни та главою католицької церкви. Зокрема, про це повідомляють ЗМІ.

Почали з'являтись повідомлення, що уже у суботу, 13 травня, український лідер буде в Італії з робочим візитом. Також особливо всі активно обговорюють те, що може Зеленський зустрітись з Папою Римським у Ватикані, який очолює католицьку церкву.

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Окрім понтифіка, у Зеленського, ймовірно, заплановані зустрічі з очільником Італії Серджо Матареллою у президентському палаці Квірінал у Римі та главою уряду Джорджією Мелоні. Варто сказати, що, вочевидь, з прем'єр-міністеркою український лідер, скоріш за все, зустрінеться вже у неділю, 14 травня.

Водночас, як пишуть тамтешні ЗМІ, глава нашої держави нібито кілька днів тому звернувся з проханням про прийом до Папи Римського у рамках свого візиту до столиці Італії.

Джерела у Ватикані повідомили, що можлива зустріч Папи Римського з президентом України,

– написали у виданні ANSA.

Окрім того, там припустили, що в рамках цієї поїздки за кордон Зеленський може відвідати Німеччину. Ймовірно, йдеться про столицю країни – Берлін.

Зеленський у Фінляндії, можлива поїздка в Німеччину

Слід згадати, що на початку травня глава нашої держави був у Фінляндії на зустрічі з лідерами Північної Європи. Власне, тоді зустрівся український президент з фінським колегою Саулі Нііністьо, а також згодом з прем'єрами Швеції, Норвегії, Данії та Ісландії.

Однією з головних тем поїздки був вступ України в Північноатлантичний альянс. Окрім того, високопоставлені чиновники обговорили розвиток відносин України з ЄС і НАТО та ініціативу Києва щодо справедливого миру.

Через декілька днів після цього видання Bild написало, що Зеленський у травні може приїхати ще й до Німеччини. Ймовірно, там він зустрінеться та проведе розмову з канцлером Олафом Шольцом.

Станом на 16:00, 12 травня офіційних повідомлень від Офісу Президента щодо можливої поїздки Володимира Зеленського за межі нашої країни найближчими днями не було. Вочевидь, про це не говорять в безпекових цілях.