Каховська ГЕС і припинення вогню: Зеленський зустрівся з представником Папи Римського

Президент зустрівся з представником Папи Римського Маттео Дзуппі. Кардинал прибув з візитом до України та обговорив перспективи досягнення миру у війні з Росією.

На зустрічі з спеціальним представником Папи Римського Франциска Зеленський обговорив воєнні злочини Росії – зокрема згадав і про підрив окупантами Каховської ГЕС. Також він наголосив на тому, що припиненням вогню та замороженням конфлікту досягти миру не вдасться.

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Про що Зеленський говорив з представником Ватикану

Під час зустрічі, що пройшла у Києві 6 травня, Маттео Дзуппі та Володимир Зеленський обговорили гуманітарну допомогу Ватикану Україні. Зеленський розповів представнику Папи про українську формулу миру, та наголосив, що єдиний спосіб припинити кровопролиття – перемогти Росію.

Ворог скористається паузою для нарощування спроможностей і подальшого наступу, для нової хвилі злочинів і терору. Росія має вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів,

– заявив Зеленський.

Президент розповів і про терористичний акт, що Росія вчинила на Каховській ГЕС і заявив, що зупинити агресора зможе тільки дипломатична ізоляція та подальший тиск.

Окрім того, під час зустрічі представник Франциска та Зеленський обговорили і варіанти встановлення миру в Україні. І хоч президент і наголосив, що допомога Ватикану вітається, все ж повідомив, що оскільки війна йде на території України, то і "алгоритм досягнення миру може бути лише українським".

Натомість кардинал Маттео Дзуппі висловив солідарність Папи Римського з українським народом та пообіцяв допомогти з деякими гуманітарними ініціативами, а саме поверненням українських полонених та депортованих дітей.

Наприкінці зустрічі Маттео Дзуппі передав Володимиру Зеленському лист від Папи Римського.

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