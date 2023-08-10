В ОАЕ заговорили про зустріч Зеленського та Путіна: причина може бути егоїстичною

Президент ОАЕ восени планує організувати зустріч Володимира Зеленського та Владіміра Путіна на Конференції ООН з питань клімату. Повідомляють, що ініціативу буцім підтримали Папа Римський та Джо Байден.

Політолог, виконавчий директор Міжнародної асоціації малих громад Олексій Буряченко розповів 24 Каналу, чому ОАЕ планують організувати цю зустріч. Він припускає, що країни зрозуміли перспективи взаємовідносин з Україною й тепер хочуть отримати частину "переговорної" слави.

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Яка мета ініціативи

У Саудівській Аравії 5 серпня відбувся саміт з питань миру в Україні. До обговорення долучились країни Глобального Півдня, це запустило велику кількість політико-дипломатичних процесів.

Багато країн дійсно зрозуміли цінність України, можливі перспективи взаємовідносин і загалом важливість миру в Україні з успішною реалізацією мирного плану Володимира Зеленського,

– додав політолог.

Є й додаткові наслідки. Країни хочуть отримати частину "перемовної" слави. До прикладу, мирний план Папи Римського, приїзд лідерів Африканських держав до Києва, слівце Бразилії та, звісно ж, Китаю.

Чому в ОАЕ хочуть організувати зустріч

Зустріч планують організувати в Дубаї на Конференції ООН з питань клімату, орієнтовно в листопаді – грудні.

Президент України Володимир Зеленський неодноразово заявляв, що переговори між Росією та Україною можливі лише за чітких умов: відновлення територіальної цілісності України, повага до Статуту ООН, відшкодування всіх збитків, завданих війною, покарання кожного воєнного злочинця і гарантії, що це не повториться.

Причина організації зустрічі Зеленського та Путіна: дивіться відео

Країни світу, зокрема Глобальний Південь, стають на бік України, тобто – на бік справедливості.

Зустріч в ОАЕ збігається із Глобальним самітом миру, який Україна планує провести до кінця року. Країни припустили, що як наслідок, Зеленський та Путін будуть готові сісти за стіл переговорів.

Це тонка гра на дипломатичне випередження від ОАЕ, якщо намагатися такі пропозиції правильно артикулювати,

– підкреслив Олексій Буряченко.

Поки це лише відбувається на рівні політичних заяв, нічого конкретного з боку ОАЕ немає.

Чому Росії не було на саміті миру в Саудівській Аравії