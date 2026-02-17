Зеленський доручив своїй команді організувати зустріч із Путіним у Женеві, – Axios

Володимир Зеленський доручив своїй команді організувати зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним. Перемовини можуть відбутися у Женеві, що у Швейцарії.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю Axios.

До теми Україна готова утриматись від ударів, питання лише до Росії, – Зеленський

Що сказав Зеленський про підготовку до зустрічі з Путіним?

Володимир Зеленський наголосив, що найкращий спосіб досягти прориву у питанні територій – це зустрітися з Путіним особисто.

Український лідер також сказав, що доручив своїй команді порушити питання про майбутню зустріч на рівні лідерів у Женеві.

Журналісти наголосили, що розв'язання територіального питання таким чином, щоб обидві сторони могли його прийняти, є головним завданням спецпредставника президента США Стіва Віткоффа та зятя Дональда Трампа Джареда Кушнера на переговорах у Швейцарії.

До речі, український політолог Володимир Фесенко висловив в етері 24 Каналу думку, що тристороння зустріч у Женеві – радше проміжний раунд, який не матиме серйозного прориву. Адже главою переговорної групи знову призначили псевдоісторика, помічника Путіна – Володимира Мединського, який відомий своїми пропагандистськими шоу.

Що раніше казав Зеленський про можливу зустріч з президентом Росії?