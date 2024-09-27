Трамп розсекретив, що саме скаже Зеленському при зустрічі

У Нью-Йорку відбудеться зустріч Дональда Трампа і Володимира Зеленського. Республіканець поділився, про що розмовлятиме з українським президентом.

Нещодавно стало відомо, що між командами двох політиків обговорювали можливість їхньої зустрічі, зокрема обирали місце для неї. Вчора Трамп повідомив, що таки проведе перемовини із Зеленським. Це відбудеться о 16:45 за київським часом.

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Про що говоритимуть політики

На пресконференції у Trump Tower у Нью-Йорку кандидат у президенти від Республіканської партії знову повторив, що зможе швидко досягти угоди про мир між Зеленським і Путіним.

Журналісти поцікавилися у політика, чи вважає він, що Україна має поступитися територіями в обмін на завершення війни.

Давайте доб'ємося миру. Нам потрібен мир! Нам треба покінчити зі смертями та руйнуваннями. Ви так не думаєте? Хіба це буде погано?

– відповів Трамп.

Нагадаємо, що Трамп опублікував листа Зеленського із проханням про зустріч.