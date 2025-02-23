В Україні про це відомо: одне рішення Трампа засвідчить повну зміну ставлення до Східної Європи

Дональд Трамп 7 лютого завив про можливу зустріч з Володимиром Зеленським. Проте вона досі не відбулась, хоч президент України сказав, що цінує співпрацю з Трампом. За даними західних ЗМІ, українська влада висунула пропозицію підписати фінальний варіант угоди про мінеральні ресурси в присутності президентів США та України.

На думку політолога Олега Постернака, яку він висловив 24 Каналу, це цілком можливо. Водночас адміністрація Дональда Трампа наголошує, що до того, як має відбутися зустріч на вищому рівні, США та Україні потрібно досягти певного прогресу.

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Українська влада має це зробити

Політолог зауважив, що Трамп проведе зустріч з президентом України тоді, коли матиме максимальний піар-ефект від неї.

Трамп продає сам факт зустрічі з собою як певний серйозний інформаційний привід, щоб покращити своє враження в очах американського суспільства. А він цим дорожить,

– підкреслив Постернак.

Українській владі, за словами політолога, буде важко досягти особистої зустрічі Трампа і Зеленського. Однак вона має це зробити.

До слова. Президент України заявив, що його "найбільше хвилювання" пов'язане з тим, щоб особиста зустріч Дональда Трампа відбулася спочатку з українською стороною, а лише потім з Путіним. Зеленський зазначив, якщо президент США раніше зустрінеться з очільником Кремля, ніж з ним, це буде "небезпечно".

Це дозволить трішки вирівняти певне враження від зради України з боку США, яке може посилитися в свідомості частини України, звісно, на радість росіянам та Кремлю. Особливо, якщо ця зустріч відбудеться перед спілкуванням Трампа і Путіна,

– наголосив він.

Однак, на його думку, бажання Зеленського швидко зустрітися з Трампом і інтенсифікувати підписання угоди про надра може свідчити про ще одну річ. Українській владі відомо, що Трамп планує дуже невдовзі зустрітися з Путіним.

Якщо зустріч з очільником Кремля відбудеться до зустрічі Трампа з президентом України, це символізуватиме повну зміну ставлення США щодо Східної Європи. А пріоритетність Росії перед Україною стане переконливим безповоротним фактом,

– припустив Олег Постернак.

Саме з цим, додав політолог, і пов'язано бажання президента Зеленського зараз налагодити цей діалог.

Додамо, що у матеріалі Bloomberg зазначається про деталі укладання угоди про мінерали. За даними видання, українська сторона запропонувала зміни до першого варіанту договору, які мають бути вигідні і для Києва, і для Вашингтону. Також договір про копалини Зеленський обговорив зі спецпосланцем Кітом Келлогом. Як зазначає видання, українська влада запропонувала підписати угоду в присутності президентів США та України.