Зустріч Зеленського та Помпео: головні тези

Державний секретар США Майк Помпео та Президент України Володимир Зеленський провели зустріч у Києві, 31 січня. Політики обговорили чимало важливих тем. Головні тези та підсумки зустрічі – читайте у матеріалі 24 каналу.

Майк Помпео запевнив президента Зеленського у постійні підтримці України Сполученими Штатами Америки.

Важливо: Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: відео

США – вічний союзник України

Володимир Зеленський наголосив, що США "були є і будуть нашим вічним союзником у захисті суверенітету і територіальної цілісності України".

Україна вдячна за тверду позицію США щодо питань війни на Донбасі та анексії Криму. Відносини Києва та Вашингтона є незмінними, бо існує повна довіра,

– сказав Зеленський.

Президент додав, що США будуть активно залучені до врегулювання мирної ситуації в Україні. Зокрема, завдяки призначенню з цих питань окремого посадовця з Державного департаменту.

Майк Помпео нагадав, що майже 14 тисяч українців загинули і багато поранені у конфлікті на Донбасі.

США бачить Україну, як країну, що бореться за своє благополуччя, це не лише географічний центр Європи, це – її серце, це фортеця між Східною Європою та авторитаризмом,

– наголосив американський політик.

Вранці Помпео вшанував пам'ять загиблих українських військових на Донбасі. Як це було – тут.

Україна цінує допомогу США

Президент України подякував США за допомогу у "700 мільйонів доларів", постійне навчання українських військових, постачання техніки та перший в історії контракт на пряму закупівлю протитанкових ракетних комплексів "Джавелін".

Що таке "Джавелін"? Це головна протитанкова зброя армії та морської піхоти США. Вона дозволяє солдату або морському піхотинцю стріляти та швидко рухатися, оскільки ракета самокеровано прямує до цілі.



Ціна одного "Джавеліна" з комплектом з 6 ракет може коштувати більше мільйона доларів.

Довідка. Фінансова допомога для України від США у проєкті бюджету на 2021 рік залишиться на колишньому рівні. Таким чином допомога Україні включатиме 250 мільйонів доларів, виділених через Пентагон, і 115 мільйонів доларів, виділених через програму іноземного військового фінансування Держдепартаменту.

Майк Помпео наголосив, що в Україні відбувається прогрес.

Ми продовжуємо підтримувати Україну і її сильні антикорупційні зусилля, ми працюємо над тим, щоб Україна розбудувала верховенство права, інвестиційний клімат, оборонний сектор, енергонезалежність,

– сказав він.

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Україна та США будуть збільшувати інвестиції

Володимир Зеленський заявив про багато планів України та США на 2020 рік:

Посилити залізничну галузь України; Усунути торгівельні обмеження (захисні мита); Американський бізнес може долучитися до розбудови інфрастурктури України. Зокрема щодо будівництва мостів та доріг; США зможуть долучитися до проєкту видобутку українського природного газу та нафти.

Американський політик підтвердив, що США будуть підтримувати інвестиційний клімат України.

Ефективна і дієва санкційна політика

Президент України наголосив, що США допомагають Україні протистояти проти існуючих викликів, зокрема в енергетичній безпеці та питаннях "Північного потоку-2".

Довідка. Президент США Трамп підписав бюджет на 2020 рік, у якому передбачені санкції проти компаній, що будують другу гілку "Північного потоку-2" через Балтійське море. Що вони передбачають – тут.

Ми ввели санкції щодо "Північного потоку-2", надали Україні більше мільярда доларів допомоги у галузі безпеки. Ми ніколи не підтримаємо нічого, що буде проти суверенної України,

– наголосив Помпео.

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Крим – це Україна

Державний секретар США Майк Помпео наголосив, що сторони обговорили стосунки України і Росії. США захищають суверенітет, підтримують Україну у її прагненнях приєднатися до НАТО та ЄС.

У липні у США підписали Кримську декларацію, що означає: ми ніколи не визнаємо анексію півострова, Крим – це Україна,

– сказав він.

Поілтик США також заявив, що Грецька і Олександрійська церква визнали автокефальну церкву України і "йому це дуже приємно".

Москва не має стояти на шляху до визнання Української церкви,

– наголосив Помпео.

Зверніть увагу! Православна церква України офіційно стала 15 церквою у списку автокефальних церков. Відтепер титули єпископів московського патріархату в Україні не визнаватимуть.

Авіакатастрофа МАУ

Володимир Зеленський подякував США за допомогу, підтримку та "дуже важливу інформацію" у розслідуванні авіакатастрофи літака МАУ в Ірані.

Висловлюю співчуття щодо збитого літака МАУ, ми підтримаємо Україну у розслідуванні і сподіваємось в Ірані понесуть покарання,

– відповів Майк Помпео.

Український літак МАУ, що летів до Києва, розбився поблизу Тегерана 8 січня. Згодом влада Ірану визнала, що "випадково" збила літак ракетами. Загинули всі 176 людей, що перебували на борту літака (серед них 11 українців). Всі новини про трагедію – за посиланням.

Брифінг Зеленського та Помпео у Києві: дивіться відео