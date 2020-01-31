Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы
Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января. Политики обсудили немало важных тем. Главные тезисы и итоги встречи – читайте в материале 24 канала.
Майк Помпео заверил президента Зеленского в постоянной поддержке Украины Соединенными Штатами Америки.
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США – вечный союзник Украины
Владимир Зеленский подчеркнул, что США "были, есть и будут нашим вечным союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".
Украина благодарна за твердую позицию США по вопросам войны на Донбассе и аннексии Крыма. Отношения Киева и Вашингтона неизменны, потому что существует полное доверие,
– сказал Зеленский.
Президент добавил, что США будут активно вовлечены в урегулирование мирной ситуации в Украине. В частности, благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента.
Майк Помпео напомнил, что почти 14 тысяч украинцев погибли и многие ранены в конфликте на Донбассе.
США видят Украину, как страну, которая борется за свое благополучие, это не только географический центр Европы, это – ее сердце, это крепость между Восточной Европой и авторитаризмом,
– подчеркнул американский политик.
Утром Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. Как это было – здесь.
Украина ценит помощь США
Президент Украины поблагодарил США за помощь в "700 миллинов долларов", постоянное обучение украинских военных, поставку техники и первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".
Что такое "Джавелин"?
Это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемая и самостоятельно направляется к цели.
Цена одного "Джавелин" с комплектом из 6 ракет может доходить до миллиона долларов.
Справка. Финансовая помощь для Украины от США в проект бюджета на 2021 останется на прежнем уровне. Таким образом помощь Украине будет включать 250 миллионов долларов, выделенных Пентагоном , и 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.
Майк Помпео отметил, что в Украине происходит прогресс.
Мы продолжаем поддерживать Украину и ее сильные антикоррупционные усилия, мы работаем над тем, чтобы Украина построила верховенство права, инвестиционный климат, оборонный сектор, энергонезависимость,
– сказал он.
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Украина и США будут увеличивать инвестиции
Владимир Зеленский заявил о большом количестве планов Украины и США на 2020 год:
- Усилить железнодорожную отрасль Украины;
- Устранить торговые ограничения (защитные пошлины)
- Американский бизнес может присоединиться к развитию инфрастурктуры Украины. В частности к строительству мостов и дорог;
- США смогут присоединиться к проекту добычи украинского природного газа и нефти.
Американский политик подтвердил, что США будут поддерживать инвестиционный климат Украины.
Эффективная и действенная санкционная политика
Президент Украины подчеркнул, что США помогают Украине противостоять против существующих вызовов, в том числе в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2".
Справка. Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Что они предусматривают – здесь.
Мы ввели санкции в отношении "Северного потока-2", предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности. Мы никогда не поддержим ничего, что будет против суверенной Украины,
– отметил Помпео.
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Крым – это Украина
Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что стороны обсудили отношения Украины и России. США защищают суверенитет, поддерживают Украину в ее стремлениях присоединиться к НАТО и ЕС.
В июле в США подписали Крымскую декларацию, что означает: мы никогда не признаем аннексию полуострова, Крым – это Украина,
– сказал он.
Политик США также заявил, что Греческая и Александрийская церковь признали автокефальную церковь Украины и "ему это очень приятно".
Москва не должна стоять на пути признания Украинской церкви,
– отметил Помпео.
Обратите внимание! Православная церковь Украины официально стала 15 церковью в списке автокефальных церквей. Отныне титулы епископов Московского патриархата в Украине не будут признавать.
Авиакатастрофа МАУ
Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь, поддержку и "очень важную информацию" в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.
Выражаю сочувствие касательно сбитого самолета МАУ, мы поддержим Украину в расследовании и надеемся в Иране понесут наказание,
– ответил Майк Помпео.
Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Все новости о трагедии – по ссылке.
Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: смотрите видео