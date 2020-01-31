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      Встреча Зеленского и Помпео: главные тезисы

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      Зеленский и Помпео провели совместную встречу / president.gov.ua

      Государственный секретарь США Майк Помпео и Президент Украины Владимир Зеленский провели встречу в Киеве, 31 января. Политики обсудили немало важных тем. Главные тезисы и итоги встречи – читайте в материале 24 канала.

      Майк Помпео заверил президента Зеленского в постоянной поддержке Украины Соединенными Штатами Америки.

      Важно: Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: видео

      США – вечный союзник Украины

      Владимир Зеленский подчеркнул, что США "были, есть и будут нашим вечным союзником в защите суверенитета и территориальной целостности Украины".

      Украина благодарна за твердую позицию США по вопросам войны на Донбассе и аннексии Крыма. Отношения Киева и Вашингтона неизменны, потому что существует полное доверие,
      – сказал Зеленский.

      Президент добавил, что США будут активно вовлечены в урегулирование мирной ситуации в Украине. В частности, благодаря назначению по этим вопросам отдельного чиновника из Государственного департамента.

      Майк Помпео напомнил, что почти 14 тысяч украинцев погибли и многие ранены в конфликте на Донбассе.

      США видят Украину, как страну, которая борется за свое благополучие, это не только географический центр Европы, это – ее сердце, это крепость между Восточной Европой и авторитаризмом,
      – подчеркнул американский политик.

      Утром Помпео почтил память погибших украинских военных на Донбассе. Как это было – здесь.

      Украина ценит помощь США

      Президент Украины поблагодарил США за помощь в "700 миллинов долларов", постоянное обучение украинских военных, поставку техники и первый в истории контракт на прямую закупку противотанковых ракетных комплексов "Джавелин".

      Что такое "Джавелин"?
      Это главное противотанковое оружие армии и морской пехоты США. Оно позволяет солдату или морскому пехотинцу стрелять и быстро двигаться, поскольку ракета самоуправляемая и самостоятельно направляется к цели.

      Цена одного "Джавелин" с комплектом из 6 ракет может доходить до миллиона долларов.

      Справка. Финансовая помощь для Украины от США в проект бюджета на 2021 останется на прежнем уровне. Таким образом помощь Украине будет включать 250 миллионов долларов, выделенных Пентагоном , и 115 миллионов долларов, выделенных через программу иностранного военного финансирования Госдепартамента.

      Майк Помпео отметил, что в Украине происходит прогресс.

      Мы продолжаем поддерживать Украину и ее сильные антикоррупционные усилия, мы работаем над тем, чтобы Украина построила верховенство права, инвестиционный климат, оборонный сектор, энергонезависимость,
      – сказал он.

      Тем временем: Госсекретарь США Помпео в Киеве: как отреагировала Россия

      Украина и США будут увеличивать инвестиции

      Владимир Зеленский заявил о большом количестве планов Украины и США на 2020 год:

      • Усилить железнодорожную отрасль Украины;
      • Устранить торговые ограничения (защитные пошлины)
      • Американский бизнес может присоединиться к развитию инфрастурктуры Украины. В частности к строительству мостов и дорог;
      • США смогут присоединиться к проекту добычи украинского природного газа и нефти.

      Американский политик подтвердил, что США будут поддерживать инвестиционный климат Украины.

      Эффективная и действенная санкционная политика

      Президент Украины подчеркнул, что США помогают Украине противостоять против существующих вызовов, в том числе в энергетической безопасности и вопросах "Северного потока-2".

      Справка. Президент США Трамп подписал бюджет на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против компаний, которые строят вторую ветку "Северного потока-2" через Балтийское море. Что они предусматривают – здесь.

      Мы ввели санкции в отношении "Северного потока-2", предоставили Украине более миллиарда долларов помощи в области безопасности. Мы никогда не поддержим ничего, что будет против суверенной Украины,
      – отметил Помпео.

      Кстати: Зеленский о визите в Белый дом: Я готов ехать завтра

      Крым – это Украина

      Государственный секретарь США Майк Помпео отметил, что стороны обсудили отношения Украины и России. США защищают суверенитет, поддерживают Украину в ее стремлениях присоединиться к НАТО и ЕС.

      В июле в США подписали Крымскую декларацию, что означает: мы никогда не признаем аннексию полуострова, Крым – это Украина,
      – сказал он.

      Политик США также заявил, что Греческая и Александрийская церковь признали автокефальную церковь Украины и "ему это очень приятно".

      Москва не должна стоять на пути признания Украинской церкви,
      – отметил Помпео.

      Обратите внимание! Православная церковь Украины официально стала 15 церковью в списке автокефальных церквей. Отныне титулы епископов Московского патриархата в Украине не будут признавать.

      Авиакатастрофа МАУ

      Владимир Зеленский поблагодарил США за помощь, поддержку и "очень важную информацию" в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ в Иране.

      Выражаю сочувствие касательно сбитого самолета МАУ, мы поддержим Украину в расследовании и надеемся в Иране понесут наказание,
      – ответил Майк Помпео.

      Украинский самолет МАУ, летевший в Киев, разбился близ Тегерана 8 января. Впоследствии власти Ирана признали, что "случайно" сбили самолет ракетами. Погибли все 176 человек, находившихся на борту самолета (среди них 11 украинцев). Все новости о трагедии – по ссылке.

      Брифинг Зеленского и Помпео в Киеве: смотрите видео
       

       

      Курс валют на 31 января: доллар и евро продолжают неуклонно расти
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      Автор: Ирина Выхрущ, Анастасия Зазуляк
      Теги: Новости США Владимир Зеленский Новости политики Новости Украины Деньги Оружие Инвестиции Инвестиции Помпео в Украине Жертвы Авиакатастрофа МАУ в Иране Аннексия Крыма Война на Донбассе Украина – Россия Майк Помпео
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