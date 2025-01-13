"Значна підтримка України": як минув новий формат зустрічі 5 міністрів оборони

Сьогодні, 13 січня, за 10 кілометрів від Варшави відбулась зустріч міністрів оборони європейських країн у новому форматі Е5, до яких у онлайн форматі приєднався й міністр оборони України Рустем Умєров. Вони обговорили безпеку Європи та продовження підтримки нашої країни.

Детальніше про зустріч 24 Каналу розповіла кореспондентка Софія Назаренко, зауваживши, що європейські міністри оборони мали різні погляди щодо оборонних витрати своїх країн. Водночас усі висловили важливість підтримки постачання озброєння в Україну та розвиток спільних виробничих потужностей.

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Обговорення підтримки України

Міністри оборони Італії, Франції, Німеччини, Польщі та Великої Британії обговорювали зміцнення власної оборони та безпеки, посилення підтримки України.

5 міністрів європейських країн також підтримали продовження контактної групи формату "Рамштайн" та підтвердили, що виявили рішучість у подальшій підтримці України, у наданні допомоги та підготовці військових.

Ключовим пунктом обговорення з міністром оборони Умєровим був розвиток виробничих потужностей між Європою та Україною. Мовиться про ініціативи спільних підприємств, такі можливості є,

– сказав міністр оборони Польщі Владислав Косіняк-Камиш.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус заявив, що інвестиції в оборонну промисловість України працюватимуть у довгостроковій перспективі. За його словами, це може допомогти зберегти мир в нашій країні в майбутньому.

Після зустрічі Умєров повідомив, що він вже обговорив з партнерами ключові пріоритети України на 2025 рік. Зокрема, мовиться про постачання такого озброєння:

артилерійські снаряди;

далекобійне озброєння;

системи ППО.

Міністр України також наголосив на важливості затвердження з партнерами Дорожніх карт оборонної коаліції. Він переконаний, що це сигнал про те, що Європа готова планувати довгострокову підтримку нашої країни.

Крім того, на зустрічі обговорили відправку французьких військ в Україну, про що раніше говорив президент країни Еммануель Макрон. Втім, міністр оборони Франції відмовився коментувати це питання.

Обговорення безпеки Європи

Серед 5 країн Польща є лідером щодо оборонних витрат. Цього року країна планує витратити на оборону 4,7% від власного ВВП.

Велика Британія також закликала союзників збільшувати оборонні витрати. Представник заявив, що його країна планує виділити на оборону 2,5 % від ВВП,

– зауважила кореспондентка.

Водночас міністр оборони Франції Себастьян Лекорню закликав витрачати оборонні витрати "з розумом" та стандартизувати виробництво танків, іншої зброї в Європі, щоб виготовляти однакову кількість такої продукції.

Назаренко додала, що робота групи Е5 продовжуватиметься, наступну зустріч країни запланували у Парижі.

До слова, Умєров, підсумовуючи результат зустрічі, прокоментував, що у 2025 році Україна планує рекордне виробництво озброєння на 35 млрд доларів. 17 мільярдів з них має профінансувати український уряд, а решту – союзники.