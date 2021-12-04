На зустрічі з Путіним Байден заявить про намір захищати цілісність України,– Держдеп

Росія та США підтвердили, що обговорюють можливості організації перемовин Володимира Путіна та Джо Байдена. В американському Держдепі зазначили, що глава Білого дому заявить про підтримку України.

Про це повідомив державний секретар США Ентоні Блінкен під час пресконференції. Байден, на думку Блінкена, запевнить Путіна у рішучості протистояти агресії проти України.

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Байден наполягатиме на більшій передбачуваності відносин

Також глава Білого дому наголосить, що США прагнуть набагато більш передбачуваних та стабільних відносин з Росією. Американський президент переконаний, що одна країна не може змінювати кордони іншої силовим методом.

Блінкен каже, що між міграційною кризою та агресією Росії є зв'язок

Держсекретар припускає, що є певний взаємозв'язок між міграційною кризою на кордоні у Білорусі, запуском "Північного потоку-2" та військовою загрозою на кордоні України.

Наразі жодних дат перемовин у Білому домі не повідомили

Зазначимо, що напередодні речниця Білого дому Джен Псакі підтвердила, що наразі обговорюють лише можливість проведення зустрічі президентів. Проте, запевнила прессекретарка Байдена, це буде шанс обговорити стратегічні речі – зокрема, нарощення військової загрози біля українського кордону.

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Коротко про майбутню зустріч Путіна та Байдена:

Востаннє Путін та Байден зустрічались 16 червня 2021 року у Женеві.

Нещодавно в МЗС Росії висловили сподівання на швидкий "контакт" президентів.

Експерти вважають, що українське питання обов'язково піднімуть на зустрічі, проте воно буде лише одне із багатьох.

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