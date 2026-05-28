Наразі триває досудове розслідування. Про це повідомляє Запорізька обласна прокуратура.

Що відомо про інцидент?

Співробітнику Головного управління Національної поліції в Запорізькій області повідомили про підозру у зґвалтуванні. За даними слідства, йдеться про старшого оперуповноваженого у званні майора.

У прокуратурі заявили, що близько другої години ночі 26 травня чоловік вчинив протиправні дії щодо 14-річної жительки Запоріжжя. Подія сталася в одному зі спальних районів міста.

Підозрюваного затримали на місці події. Як повідомили правоохоронці, виклик на лінію 102 здійснив мешканець будинку неподалік, який почув крики дівчини.

Наразі до суду вже скерували клопотання про обрання запобіжного заходу. Прокуратура просить тримання під вартою без права внесення застави. Правоохоронці проводять першочергові слідчі дії та встановлюють усі обставини події.

Яке покарання йому може загрожувати?

За частиною 3 статті 152 Кримінального кодексу України, яка стосується зґвалтування неповнолітньої особи, передбачене покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 12 років.

Однак у цьому випадку йдеться про "закінчений замах" на злочин (частина 2 статті 15 Кримінального Кодексу України). За українським законодавством при призначенні покарання за замах суд може призначити менший строк, ніж за завершений злочин, але в межах санкції статті з урахуванням обставин справи.

Тобто у разі доведення вини суд може призначити тривалий термін ув'язнення – потенційно до 12 років позбавлення волі. Також суд враховуватиме статус підозрюваного як правоохоронця, обставини злочину, вік потерпілої та інші фактори.

