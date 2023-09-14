Він звертався не до Ірану, – Зільбер пояснив попередження глави Моссаду

Очільник Моссаду Давид Барнеа застеріг від співпраці Росії та Ірану, яка може загрожувати не лише Україні, а й Ізраїлю. Зокрема, він пригрозив дістатись до центрів ухвалення рішень.

Ізраїльський журналіст Цві Зільбер сказав 24 Каналу, що звернення Барнеа могло стосуватись не Ірану, а США.

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"Ці слова були адресовані Байдену. Американці повинні зрозуміти, що їхня політика заганяє Ізраїль у кут, і йому нічого не лишається, крім як іти на серйозну конфронтацію з Іраном", – зазначив Зільбер з посиланням на колишнього радника з нацбезпеки Ізраїлю, Меїра Бет-Шабата.

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Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу матиме змогу обговорити це питання особисто з президентом США Джо Байденом на Генасамблеї ООН у Нью-Йорку. Подія стартує вже 19 вересня.

Про яку політику США мова

Як відомо, між Вашингтоном і Тегераном тривають непрямі переговори, щоб зменшити напруження у світі. Зокрема, було затверджено угоду про обмін полоненими.

Однак найбільше Ізраїль турбує те, що США розморожують 6 мільярдів доларів у Південній Кореї. Іран нібито зможе використати ці кошти тільки на закупівлю продовольства і медикаментів.

"У мене великі сумніви щодо того, що американці якось зможуть це контролювати. Я думаю, що Катар такі махінації проведе, що жоден американський експерт не докопається, на що пішли гроші", – додав Зільбер.

Іран почувається впевненіше

Країна-терористка активізувала діяльність на Близькому Сході. Так, цього тижня стало відомо, що в Лівані, за 20 кілометрів від ізраїльського кордону, почали будувати новий аеродром.

"Зрозуміло навіщо – вони перекидатимуть свої ракети точного наведення, які є безпосередньою загрозою для Ізраїлю", – констатував Зільбер.

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