Путін відповів на пропозицію Зеленського про "зустріч у будь-якій точці на Донбасі"

Президент Росії Володимир Путін відповів на пропозицію Президента України Володимира Зеленського про зустріч на Донбасі. Він заявив, що не проти, втім, спершу про переговори потрібно домовлятися не з ним.

Він зазначив, що спершу варто поговорити із так званими "ЛНР і ДНР". Про це він заявив в ефірі одного з пропагандистських російських телеканалів.

Важливо Росія відводитиме війська від кордонів з Україною

Що Путін сказав про Донбас

Президент держави-агресорки у звичному тоні зазначив: Україна руйнує стосунки з Росією, втручається у життя православної церкви, "утискає російську мову". Парнерських відносин немає і криза лише поглиблюється, сказав Путін.

Щодо ситуації на Донбасі Путін сказав: почати домовлятися потрібно із "ДНР і ЛНР". Уже потім необхідно говорити з представниками третіх країн. Вочевидь, Путін знову говорить про те, що Росія не є учасницею конфлікту.

Якщо мова йде про обговорення проблем Донбасу, то тоді керівництво України повинно зустрічатися з керівниками ДНР і ЛНР. А вже потім обговорювати ці проблеми з представниками третіх країн, якої в даному випадку є Росія,

– сказав Путін.

Зеленський запропонував Путіну зустрітися на Донбасі

Голова міноборони Росії цього ж дня заявив, що війська, які перебували у Південному та Західному військових округах повертаються на своє місце дислокації. Фактично це означає, що Росія відводить своїх військових від кордону з Україною.

Президент Володимир Зеленський звернувся до Путіна з пропозицією провести зустріч у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна.

Глава нашої держави наголосив, що 19 і 20 квітня під час засідань радників лідерів країн "нормандської четвірки" та підгрупи з безпеки у ТКГ обговорювалося відновлення режиму повного припинення вогню, але Росія відмовилася його підтримати.

За його словами, також прозвучала пропозиція зустрітися на лінії розмежування, щоб максимально точно побачити та зрозуміти ситуацію.

А що мені розуміти. Я кожен місяць там буваю. Пане Путін. Я готовий піти ще далі та запропонувати вам зустрітися у будь-якій точці українського Донбасу, де йде війна. Слава Україні!

– підсумував Володимир Зеленський.

Загострення на Сході України: коротко