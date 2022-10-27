Путін знайшов "винних" у війні в Україні: головне з промови на "Валдаї"

27 жовтня російський диктатор Владімір Путін звернувся до росіян. Президент країни-агресорки вкотре відзначився своїми цинічними заявами.

Нове звернення Путіна транслювали російські пропагандистські ЗМІ. Російський президент традиційно видав нову порцію брехні, передає 24 канал. До слова, свій виступ він розпочав на годину пізніше.

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Звинувачення Заходу у всіх бідах

Путін розпочав промову із традиційних звинувачень у бік Заходу. За його словами, це, мовляв, не російські окупанти, а "колективний Захід останніми місяцями зробив низку кроків на загострення війни в Україні". Ба більше, Путін звинуватив Захід у розпалюванні конфліктів на Тайвані та в інших регіонах, у продовольчій кризі, а також руйнуванні газопроводів "Північний потік".

Диктатору ввижається, нібито на Заході немає єдності. Крім того, він впевнений, що "доведеться розпочати розмову про рівноправне майбутнє". Ба більше, на думку диктатора, є нібито 2 Захода: традиційний та колоніальний.

Путін обурився вбивством Сулеймані

Диктатор згадав про ліквідацію іранського генерала Касема Сулеймані. Путін обурився цим. Ймовірно, побоюється, що його може спіткати така сама доля.

Зовсім охаміли. Взяли, Сулеймані вбили... Вбили та сказали – так, ми вбили. Що це таке взагалі? Ми де живемо?

– сказав Путін.

Нагадаємо, що колишній радник президента США з питань нацбезпеки Джон Болтон раніше натякнув на можливу ліквідацію Путіна, якщо той застосує ядерну зброю. Американський чиновник у цьому контексті згадав про ліквідацію Сулеймані.

Путін розказує про "традиційні цінності"

Далі Путін заявив, нібито росіянам начебто хтось, крім нього, диктує, яке суспільство будувати. Одразу сказав, що таке, нібито не вийде.

Диктатор розповів про своє бачення "традиційних цінностей". За його словами, це не фіксоване склепіння постулатів, а основа світової цивілізації. Він абсурдно сказав, що Росія, на відміну від Заходу, в чужий двір не лізе, попри те, що Росія розв'язала повномасштабну війну в Україні з тисячами людських жертв.

Прогнози експертів

Раніше експерти прогнозували, що Путін може змінити статус "спецоперації" на "контртерористичну операцію" або війну. Для українців ці зміни не мають жодного значення.

Українські герої й далі впевнено йтимуть уперед та звільнятимуть місця й села від російських окупантів. Тим часом для росіян це рішення Путіна – ще один цвях у кришку труни.

Військовий експерт Денис Попович заявив, що паніка у громадян країни-окупантки, яка почалася після оголошення про так звану часткову мобілізацію, лише посилиться.

Путін не може пообіцяти своєму "гарматному м'ясу" жодної конкретики. Росіян чекають лише нові абсурдні заяви, які на 100% складаються з фейків та кремлівських бездарних байок.

В ISW проаналізували ситуацію у Росії

За даними ISW, часткова мобілізація, яку оголосив Путін, впливає на ситуацію у Росії більше, аніж війна. Кремль сам загнав себе у "глухий кут". Наративи Путіна поступово підриваються, а люди впадають у паніку.

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