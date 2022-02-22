Зеленський знову терміново звернувся до українців

На тлі загрози з боку Росії президент Володимир Зеленський 22 лютого знову звернувся до українців. Із попереднім зверненням глава держави виступав вночі.

Найперше Зеленський нагадав, що Росія визнала незалежність квазіутворень на Донбасі та доручила туди ввести свої війська. Сьогодні Кремль "ратифікував" так звані угоди, повідомляє 24 канал.

До речі Юридичне підґрунтя для агресії, – Зеленський про "визнання" Росією псевдореспублік

На зміну "нас там нет" прийшло офіційне "ми все-таки тут", ухвалене на найвищому політичному рівні

– наголосив Зеленський.

Цим рішенням Росія вийшла з мінських домовленостей, які, за її словами, не мали жодної альтернативи. Зеленський додав, що для України безальтернативним є завершення війни, а не вихід з майданчиків.

Саміт Радбезу ООН

Президент зазначив, що зараз працюють над організацією спільного саміту Радбезу ООН, Німеччини та Туреччини. До речі, Реджеп Ердоган вже підтвердив свою участь.

Зеленський подякував міжнародним партнерам за антиросійські санкції. Зокрема, США, Великій Британії, Канаді. Також президент не міг не згадати про зупинення Німеччиною сертифікації "Північного потоку-2".

Призов резервістів в особливий період

Глава держави зауважив, що наразі немає потреби у загальній мобілізації зараз немає. Тому поки почнуть призивати лише українців, які зараховані до оперативного резерву.

Зеленський вже видав указ про призов резервістів в особливий період. Таким чином підвищать готовність українських сил до будь-яких сценаріїв.

Невдовзі також проведуть навчальні збори резервістів тероборони.

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Дивіться відеозвернення Зеленського:

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