Херсон – під прицілом у росіян: окупанти щодня обстрілюють місто, зокрема з "Градів"

Збройні Сили України звільнили Херсон від російських окупантів. Втім, загарбники продовжують бомбардувати місто.

Так, місто Херсон на півдні України продовжує зазнавати щоденних бомбардувань російською артилерією. Лише за 24 листопада внаслідок атаки загинуло 10 осіб. Про це повідомили у британській розвідці.

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Херсон перебуває під прицілом у ворога

Як кажуть експерти, 27 листопада у цьому районі було зареєстровано 54 обстріли. Місто Херсон вразливе, бо воно залишається в межах досяжності більшості російських артилерійських систем, які тепер ведуть вогонь зі східного берега річки Дніпро, з тилу нещодавно укріплених оборонних рубежів.

Більшість руйнувань, ймовірно, завдано Херсону внаслідок використання Росією реактивних систем залпового вогню, зокрема БМ-21 "Град",

– зазначили у розвідці.

Обстріли Херсона: що відомо

24 листопада окупанти обстріляли Херсон з артилерії та РСЗВ 17 разів. Унаслідок ударів спалахнув житловий будинок.

Також ворожі обстріли Херсонщини забрали життя 10 людей, а ще 54 людини – отримали поранення.

Депутат Херсонської облради Сергій Хлань розповів, що окупанти цілеспрямовано б'ють по житлових будинках та кварталах, де немає військовослужбовців і військових частин.

Більшість херсонців вирішують евакуюватися. Процес евакуації триває щодня, а кілька сотень заявок на виїзд у безпечніші регіони чекають на обробку.

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