Це стиль Зеленського: чому назріло різке рішення звільнити всіх обласних військкомів

Під час засідання 11 серпня Ради національної безпеки і оборони України за головуванням Володимира Зеленського було ухвалене рішення про звільнення глав усіх обласних ТЦК.

Політолог Володимир Фесенко розповів 24 Каналу, що час від часу такі "кадроструси" потрібно вчиняти. Адже необхідно приводити до тями українських політиків, чиновників в різних державних інституціях.

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Потрібна системна робота

Водночас він наголосив, що є необхідність не тільки у звільненнях очільників обласних ТЦК, скандальна діяльність яких набула великого розголосу. Також ще потрібна й системна робота.

Ідея поміняти військкомів, які підтримували у військкоматах ще радянську корупційну традицію, на людей, які пройшли фронт та через поранення не можуть продовжувати воювати, давно обговорювалась. І можливо їхній досвід війни стане запобіжником проти спокус корупції,

– зазначив політолог.

Тим часом корупційна проблема торкнулась не тільки військкоматів та військово-лікувальних комісій, але й депутатів, чиновників. А тому потрібно відновити електронне декларування. Це один з системних інструментів протидії корупції.

Голова Національного агентства з питань запобігання корупції Олександр Новіков розповів, що наразі його відомство проводить 135 моніторингів способу життя з загальної кількості керівників військкоматів – з 1 795 осіб. Однак це не означає, що в кожному з цих спостережень є порушення.

Політолог прокоментував заяву Зеленського про звільнення глав обласних ТЦК: дивіться відео

Викликає обурення людей

Щодо "кадрострусу", який ініціював РНБО та Президент України, то він пов'язаний з тим, що багато чиновників розслабились і почали жити, як до війни: хтось поїхав на відпочинок, хтось про корупцію згадав.

Вони намагаються схопити щось, поки мають шанс, тому що невідомо, що буде далі. А війна все спише. Вони діють теж в екстремальних умовах, але на свою користь. А у людей це викликає обурення.

Однак не можна покладатися тільки на Президента. Він обурений цими інцидентами так само як і пересічні українці. І саме тому у нього така безпрецедентна реакція. І я не пам'ятаю такого рішення, хоча протягом багатьох років спостерігаю за українським політикумом. Це стиль Зеленського,

– підкреслив Фесенко.

Проте не тільки Президент має розв'язувати ці проблеми. Має працювати система – зокрема, керівники відповідних відомств, система електронного декларування.

Що відомо про скандальні дії ТЦК

Керівники ТЦК регулярно потрапляють у гучні скандали. Один з них набув особливо широкого розголосу – з колишнім начальником Одеського обласного ТЦК Євгеном Борисовим. Зазначимо, що слідством встановлено, що Борисов вказував своїм підлеглим, кого з військовозобов'язаних не призивати під час загальної мобілізації.

Крім того, ДБР перевіряє власність Борисова, яки має будинок в Іспанії, вартість якого не відповідає офіційним статкам Борисова. Йому повідомлено про підозру за фактами незаконного збагачення та порушення порядку несення військової служби.

Ще один скандал стався на Закарпатті з начальником одного з відділів Ужгородського районного ТЦК. Він у службовий час використовував солдатів для спорудження власного приватного будинку. Йому загрожує до 10 років позбавлення волі.

Крім того, глава Голосіївського військкомату столиці Олександр Гусарін переміщував військовозобов'язаних через кордон, отримуючи за це гроші. До того ж він був спільником начальника одного з управлінь штабу командування Сухопутних військ ЗСУ. Їм обом повідомлено про підозру.