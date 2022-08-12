Плани путіна, можливий переворот у кремлі та ядерна зброя: Андрій Піонтковський

Одна лише подія може завершити активну фазу війни росії проти України. Ба більше, це може стати й початком перевороту в кремлі, який закінчиться зміною влади в росії, але не докорінною.

Свою оцінку останніх подій на фронтах російсько-української війни та настрої в бункері десь за Уралом у стрімі на ютубі 24 каналу розповів російський опозиціонер і публіцист Андрій Піонтковський.

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Перелом у війні та його наслідки

Одна подія здатна змінити війну

Опозиціонер акцентував увагу на нещодавні вибухи в Новофедорівці, що на заході окупованого Криму. На його думку, така операція – не лише чудовий військовий експеримент, але й психологічний.

Мовляв, один успішний удар спричинив серйозну паніку серед місцевого населення та путінських посіпак. Він серйозно підірвав пропагандистські міфи окупантів.

Багато військових експертів стверджують, що ці вибухи свідчать про початок деокупації Херсонської області. Як вважає Піонтковський, саме звільнення Херсона допоможе завершити гарячу фазу війни.

Після звільнення Херсона вся ця система брехні та пропаганди впаде. Їм потрібно буде призначити когось винним. Це може поступово запустити критичні процеси у путінській верхівці,

– заявив російський політик.

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Можливий переворот у кремлі

Звільнення Херсона та злам у війні, який ітиме слідом за цим, може призвести до змін і в кремлі. Втім, Андрій Піонтковський переконаний, що докорінних змін очікувати не варто.

Буде переворот. Прийдуть до влади не якісь там ліберали, демократи, а такі ж мерзотники, як і сам путін. Ці процеси будуть неминучими в бункері і в російському суспільстві,

– заявив публіцист.

Після перших показових поразок у війні кремлю доведеться назвати винного в цьому. Так уже було в історії радянського союзу.

Хто замінить путіна

Піонтковський вважає, що наступником путіна можуть бути експрем'єр-міністр росії сергій кирієнко або нинішній глава російського радбезу микола патрушев. Втім, опозиціонер все ж робить ставку саме на останнього

Вирішуватимуть силовики, люди зі зброєю. А кирієнко – з іншої породи. Крім того, істинне прізвище кирієнка, яке він носив до 19 років – ізраїтель. І якщо для України президент-єврей – це цілком нормальні обставини, то не для глубинно антисемітської росії,

– пояснив Андрій Піонтковський.

Також Піонтковський розповів, що наступник путіна, хто б це не був, звалить усю відповідальність на свого попередника.

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Втомлений путін і його відчай

путін потребує припинення вогню

Андрій Піонтковський переконаний: російський диктатор владімір путін розуміє, що він вже почав програвати війну проти України. Тому й вимагає перемир'я всіма силами й можливими способами.

Опозиціонер вважає, що переговори на теперішній момент будуть вигідні путіну. Він хоче "юридично закріпити" за собою окуповані території з початку повномасштабного вторгнення та зупинити постачання західної зброї до України.

Він програв війну. путін бачить, що потенціал української армії збільшується з кожним днем. Йому треба зупинити бойові дії, щоб закріпити за собою величезні шматки української території та перекрити потік зброї до України. Хоче заморозити війну на пів року, щоб якось зібратися з силами,

– вважає російський публіцист.

Піонтковський підкреслив, що зараз путін намагається використати президента Туреччини Реджепа Ердогана, який виглядає "головним щодо припинення вогню в Україні". Спершу може здаватися, що російський диктатор дійсно якось вплинув на нього. Але це все казочки.

"Ердоган почав повторювати макронівські наративи "не принижуйте росію", "потрібно правильно розмовляти з путіним". Але Ердоган, на відміну від західних лохів, розумний та цинічний політик. Він весь час переграє путіна", – розповів Андрій Піонтковський.

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путін, імовірно, закинув ідею з ядерною зброєю

Опозиціонер вважає, що владімір путін зрештою міг відмовитися від використання ядерної зброї. Причина цього доволі банальна – такий крок майже напевно потягнув би за собою фізичну ліквідацію диктатора.

Втім, важко сказати, що це гарні новини. Адже натомість російський диктатор націлився на організацію вибуху на Запорізькій АЕС.

"Почитайте західну пресу – який наратив путінській агентурі вдалося нав'язати: росіяни та українці взаємно звинувачують один одного в обстрілах АЕС. І цього для нього достатньо", – вважає Піонтковський.

путін знайшов шлях уникнути покарання за ядерний напад. Він обрав найпідліший шлях шантажу – він шантажує ядерною катастрофою всю Європу, яку він припише Україні та вийде непокараним. "Це його план", – резюмував публіцист.

Стрім з Андрієм Піонтковським: дивіться повне відео