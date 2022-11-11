Ми не холодильна камера, – Данілов відповів, чи заморозяться бойові дії після звільнення Херсона

Дехто побоюється, що після звільнення Херсона бойові дії можуть заморозитись. Олексій Данілов дотепно відповів на запитання, чи піде Україна на поступки Росії.

Українська сторона не має наміру припиняти звільнення України від російських загарбників. Про це під час єдиного телемарафону сказав Олексій Данілов, повідомляє 24 канал.

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Данілов розповів, що буде після звільнення Херсона

Данілов наголосив, що завдання, яке поставив президент, просте і зрозуміле – звільнення від російських окупантів всіх українських територій. І це буде зроблено, потрібен лише час.

Ми не можемо нічого заморожувати. Ми не холодильна камера. Ми маємо звільняти наші території незалежно від погоди, незалежно від пори року. Ніякої зупинки ми пропускати не можемо, бо там є люди наші, ми бачимо, як вони страждають,

– сказав Данілов.

Спецпідрозділи ЗСУ вже в Херсоні

11 листопада, спецпідрозділи ЗСУ зайшли в Херсон. У ГУР повідомили, що Херсон повертається під контроль України й до міста заходять частини ЗСУ. Також відомо, що у місто зайшла патрульна поліція. Окупантів, які поховалися в місті, закликають добровільно здатися у полон.

Жителів міста просять перебувати вдома, проте вони радісно святкують на центральній площі.

Президент розповів, що невдовзі після того, як Сили оборони вийдуть на визначені рубежі, у Херсоні почнуться стабілізаційні заходи, як це було всюди. Місто заміноване, тож фахівці послідовно знешкоджуватимуть небезпеки.

В ОК "Південь" попередили, що тепер росіяни можуть сильно обстрілювати місто. Зовсім неподалік, на лівому березі Дніпра, оборонні споруди окупантів.

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