На Херсонщині ще звільнили Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине: яскраві фото та відео
Збройні Сили України продовжують деокуповувати Херсонську область. 11 листопада наші воїни звільнили Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине.
Таким чином, українські захисники звільнили населені пункти від російських загарбників. Про це інформує 24 канал.
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ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів
У мережі опублікували кадри, на яких можна побачити, як Збройні Сили України увійшли до звільнених населених пунктів Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине. Усі вони розташовані у Херсонській області.
ЗСУ звільнили Львівські Отруби та Високе / фото DeepState
28-ма окрема механізована бригада ЗСУ вже у населеному пункті Клапая, що біля Чорнобаївки: дивіться відео
Українські воїни зайшли у село Клапая / фото DeepState
Українські воїни звільнили Чайкине: дивіться відео
Де розташовані звільнені населені пункти: дивіться карту
Яка ситуація на Херсонщині
- Після 9 листопада ЗСУ почали активніше просуватися Херсонською областю.
- Лише за одну добу українські воїни вигнали окупантів з 12 населених пунктів регіону, а з 1 жовтня просунулися на 36,5 кілометрів на Херсонському напрямку.
- Президент України Володимир Зеленський, коментуючи ситуацію на Півдні, заявив, що ніхто не робить "жестів доброї волі", все виборюють ЗСУ в битвах з ворогом.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що росіяни не можуть за 1 – 2 дні забрати всі свої війська з Херсона. На це піде щонайменше тиждень.
- Представник української розвідки Вадим Скібіцький повідомив, що на правому березі Дніпра перебувають 20 тисяч окупантів. Це половина з тієї кількості російських солдатів, які дислокувалися в регіоні.
- Нагадаємо, що окупанти могли підірвати у Херсоні котельні й об’єкт обленерго. Також повідомлялося, що росіяни підірвали телецентр, який розташований біля телевежі.
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