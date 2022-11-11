На Херсонщині ще звільнили Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине: яскраві фото та відео

Збройні Сили України продовжують деокуповувати Херсонську область. 11 листопада наші воїни звільнили Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине.

Таким чином, українські захисники звільнили населені пункти від російських загарбників. Про це інформує 24 канал.

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ЗСУ звільняють Херсонщину від окупантів

У мережі опублікували кадри, на яких можна побачити, як Збройні Сили України увійшли до звільнених населених пунктів Львівські Отруби, Високе, Клапая та Чайкине. Усі вони розташовані у Херсонській області.



ЗСУ звільнили Львівські Отруби та Високе / фото DeepState

28-ма окрема механізована бригада ЗСУ вже у населеному пункті Клапая, що біля Чорнобаївки: дивіться відео



Українські воїни зайшли у село Клапая / фото DeepState

Українські воїни звільнили Чайкине: дивіться відео

Де розташовані звільнені населені пункти: дивіться карту

Яка ситуація на Херсонщині

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