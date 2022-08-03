російська десантура вже обрала собі місце для братської могили в Україні

російські окупанти, накопичуючи сили та засоби в Херсонській області для стримування контрнаступу ЗСУ та, що особливо показово, готуючи свій наступ, очікувано у Криворізькому та Миколаївському напрямках, розпочали накопичення у мережі складів.

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Показово те, що та мережа складів, в яку зараз ведеться звезення боєприпасів, паливно-мастильних матеріалів та іншого матеріально-технічного добра, або розміщені на лівому березі Херсонщини, або на правому, втиснувшись у берег Дніпра.

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Зрозуміло, це робиться з метою максимально убезпечити їх від ударів М142. Хоча, як тут убезпечиш, якщо до позицій ЗСУ 30 – 40 кілометрів?

Але важливе інше. Важливо те, що немає жодного великого складу, який би забезпечував передові підрозділи боєкомплектом і паливно-мастильними матеріалами на відстані менше 10 – 15 кілометрів.

Деякі взагалі мають віддалення від передових позицій до 30 кілометрів. На півночі та північному сході всього один великий склад боєкомлекту. Населені пункти зі зрозумілих причин не називаю, хай буде сюрприз. Але загалом ситуація показова.

Задача із зірочкою

російські окупаційні війська, формуючи на правому березі Херсонщини повноцінну ударну групу, будуть забезпечені повною мірою людським ресурсом, а ось технікою та супутніми витратними елементами…

Навіть по тих складах, які зараз розташовані на правому березі й поки що не видають хлопків, можна говорити про те, що їхня кількість недостатня для забезпечення такої групи військ. Після того, як почнуть лунати хлопки і на них, надія буде лише на ресурс на лівому березі.

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І як вони планують ефективно здійснювати забезпечення передових підрозділів на правому березі, використовуючи ресурс із лівого?

У мене складається враження, що командування російських окупаційних військ поставило собі за мету в 2022 році в Україні остаточно угробити всю російську десантуру. І братською могилою для них стане правий берег Херсонської області.

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