Біля Кліщіївки тривають важкі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку

Поблизу деокупованої Кліщіївки тривають важкі бої біля залізниці. Ця ділянка є надзвичайно важливою, адже через неї відбувається постачання російських сил.

Про ситуацію біля Кліщіївки розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що нині залізниця перебуває під постійними обстрілами.

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Євлаш наголосив, що біля Кліщіївки тривають інтенсивні бої. Лише за минулу добу ворог здійснив 534 обстріли на цій ділянці фронту, а також відбулося 8 бойових зіткнень.

Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити в окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша,

– повідомив Євлаш.

ЗСУ продовжують завдавати росіянам чималих втрат на Бахмутському напрямку. Протягом доби біля Кліщіївки ліквідували 204 окупанти, низку артилерійських систем, в тому числі одну з найбільших – 2С7 "Піон".

Що відбувається на Бахмутському напрямку