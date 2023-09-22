Біля Кліщіївки тривають важкі бої: у ЗСУ розповіли про ситуацію на Бахмутському напрямку
Джерело:Радіо Свобода
Поблизу деокупованої Кліщіївки тривають важкі бої біля залізниці. Ця ділянка є надзвичайно важливою, адже через неї відбувається постачання російських сил.
Про ситуацію біля Кліщіївки розповів начальник пресслужби Східного угруповання військ ЗСУ Ілля Євлаш. Він наголосив, що нині залізниця перебуває під постійними обстрілами.
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Євлаш наголосив, що біля Кліщіївки тривають інтенсивні бої. Лише за минулу добу ворог здійснив 534 обстріли на цій ділянці фронту, а також відбулося 8 бойових зіткнень.
Зараз там ідуть важкі бої в районі залізниці. Залізниця знаходиться також під постійними артилерійськими пострілами як їхніми, так і нашими. Не можна сказати, що вони контролюють прямо повністю залізницю. Про те і ми зараз намагаємося закріпитися аби повністю вже відбити в окупантів будь-які напрями просуватися на цьому напрямку і залізниця була наша,
– повідомив Євлаш.
ЗСУ продовжують завдавати росіянам чималих втрат на Бахмутському напрямку. Протягом доби біля Кліщіївки ліквідували 204 окупанти, низку артилерійських систем, в тому числі одну з найбільших – 2С7 "Піон".
Що відбувається на Бахмутському напрямку
- Звільнення на Бахмутському напрямку населених пунктів Кліщіївка й Андріївка, а також закріплення на здобутих рубежах відкриває для Сил оборони певні перспективи щодо подальшого просування. Євлаш повідомив, що ЗСУ взяли під вогневий контроль трасу Горлівка – Бахмут. За його словами, ця артерія постійно та досить ефективно використовувалась росіянами для постачання їхнього угруповування у Бахмуті.
- Військовий експерт Роман Світан наголосив, що ЗСУ на Бахмутському напрямку створили хороший рубіж оборони, вздовж якого можна рухатися і на північ у бік Бахмута, і на південь у бік Горлівки. Він припускає, що найближчим часом ми побачимо штурми Бахмута українськими військами з півдня і рух далі на Курдюмівку в бік Горлівки й Гольмівського.
- На пресконференції у Вашингтоні Володимир Зеленський заявив, що Бахмут обов'язково звільнять від окупантів. Президент також сподівається, що найближчим часом звільнять ще 2 міста. Він не став називати їхні назви, але наголосив, що ЗСУ мають дуже комплексний план.