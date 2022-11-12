"Жодних боїв не буде": оглядач спрогнозував сценарій звільнення лівобережжя Херсонщини

Велика кількість території на Півдні України досі окупована, а росіяни продовжують закріплюватися на лівобережжі. Однак боїв на лівому березі Дніпра, ймовірно, не буде.

Найближчим часом Збройні Сили повністю підготують позиції для ведення ефективної контрбатарейної боротьби з військом загарбників. Про це 24 каналу розповів військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

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Так, за допомогою ствольної та реактивної артилерії українські бійці будуть методично днем за днем завдавати ударів по позиціях російських окупантів. До того ж лівобережжя має більше відкритого простору, аніж правий берег Дніпра.

Зараз армія країни-агресорки облаштовує позиції на полігоні в Олешках. За словами військово-політичного оглядача, це дуже дивне рішення, оскільки полігон є відкритою місцевістю, яка "прострілюється на ура". Крім того, наші артилеристи добре знають місцевість, тому знищення ворога є незворотним.

У них (окупантів – 24 канал) буде патово-суїцидальна ситуація – вони перебуватимуть там, по них постійно будуть завдавати ударів і знищувати їхню живу силу, техніку та об'єкти, а втекти звідти вони не зможуть,

– зауважив Коваленко.

Він розповів, що російські військові налякані тим, що Збройні Сили України можуть форсувати Дніпро та розширити плацдарм. І якщо окупанти почнуть тікати, то наші бійці дійсно можуть це зробити.

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