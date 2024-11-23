Звільнення від мобілізації чоловіків до 25 років: коли Зеленський підпише законопроєкт

Верховна Рада у вересні 2024 року підтримала законопроєкт №11379-д про звільнення від мобілізації українців віком до 25 років. Станом на зараз він ще не підписаний президентом Зеленським.

Про те, коли глава держави може підписати цей законопроєкт розповів член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки Федір Веніславський в інтерв'ю "NV", повідомляє 24 Канал.

Дивіться також Чи можуть мобілізувати після 50 років

Коли підпишуть законопроєкт № 11379-д

Веніславському невідомо точно, коли законопроєкт про звільнення від мобілізації українців віком до 25 років буде підписано, але він припускає, що це станеться зовсім скоро.

Я думаю, що найближчим часом цей законопроєкт точно має бути підписаний, давайте почекаємо. Я думаю, що це має бути дуже швидко,

– сказав він.

Нагадаємо, що законопроєкт № 11379-д забороняє мобілізацію чоловіків віком від 18 до 25 років, які до змін в мобілізаційному законодавстві мали статус "обмежено придатних. Що стосується тих, хто належить до цієї категорії і кого вже встигли мобілізувати, то вони можуть бути звільнені в запас.