Що буде з іншими ТЦК після звільнень в обласних військкоматах: у Зеленського дали відповідь

Представник Володимира Зеленського у Верховній Раді допустив додаткові кадрові зміни у військкоматах після скандалів з керівниками ТЦК. Новими військкомами можуть стати бойові офіцери з бездоганною репутацією та досвідом управлінської діяльності.

Народний депутат Федір Веніславський назвав територіальні центри комплектування та соціальної підтримки головним механізмом, який забезпечує поповнення тих неминучих втрат серед військовослужбовців, які несе розв'язана Росією війна проти України. Він зауважив в етері телемарафону, що нині одночасно звільнити керівників ТЦК на всіх рівнях неможливо, передає 24 Канал.

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Що буде з військкоматами в Україні

Член Комітету РНБО заявив, що після очищення в обласних ТЦК можуть відбутися звільнення й на нижчих рівнях. Мовиться про районні та міські військкомати.

Коли будуть призначені очільники обласного рівня серед нових людей, яким чужа сама сутність корупції, які розуміють, що таке життя, що таке смерть, і які повернулися з переднього краю, то я думаю, вони точно забезпечать повне очищення всіх територіальних центрів від тих, хто намагається використати службове становище проти інтересів держави для особистого збагачення,

– зауважив він.

Нагадаємо, нещодавно Веніславський казав, що списки претендентів на посади військкомів вже складені. Кадрові зміни в обласних ТЦК мають швидко відбутися.

Що сказав Зеленський про керівників обласних військкоматів