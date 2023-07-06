Припали до рідної землі: перші кадри повернення українських захисників з полону

Додому з російської неволі 6 липня повернулися 47 українців. Серед них були двоє дітей парамедикині, яку визволили з полону в жовтні минулого року.

Координаційний штаб разом з Офісом Президента продовжує роботу, аби повернути усіх військовослужбовців та цивільних, яких ворог утримує в неволі.

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Додому повернулися 43 військові

З російського полону звільнили двох цивільних та 43 військовослужбовців, зокрема:

представників ЗСУ – 28 (серед них – 10 тероборонців),

Нацгвардії – 10,

прикордонників – 4,

військових моряків – 1.

У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року,

– повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну:

в Маріуполі,

на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.

"Також Коордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. ️ Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні", – мовиться у повідомленні.

Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції. Відразу після обміну всі повернені з ворожої неволі отримали набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.

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Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші фото повернених з полону.

Перші посмішки, сльози, обійми. І не даремно – адже кожного дуже чекали вдома! Попереду не менш щемливі та щасливі зустрічі з рідними,

– зазначив Лубінець.

Він додав, що бійців в Україні також зустрічали працівники Офісу Омбудсмена. Вони поспілкувалися з воїнами, аби дізнатися про їхні потреби та розповісти про механізм захисту їхніх прав.

"Працюємо далі! Кожен українець має повернутися до своїх рідних та близьких!" – підсумував омбудсмен.

Дивіться фото повернених з полону бійців / Фото КШППВ та Дмитра Лубінця.

Міський голова Вінниці Сергій Моргунов зазначив, що серед звільнених бійців є його земляк Микола.

"Хлопцю 28 років. Прикордонник. Потрапив у полон в Маріуполі. Пробув там понад рік та три місяці. Вітаємо воїнів на рідній землі!" – написав мер.

За словами омбудсмена Дмитра Лубінця , загалом від 24 лютого минулого року додому вже повернулися 2576 українців. Це вже 47 обмін, який вдалося провести.

Дивіться відео повернених із полону українців