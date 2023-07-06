Припали до рідної землі: перші кадри повернення українських захисників з полону
Додому з російської неволі 6 липня повернулися 47 українців. Серед них були двоє дітей парамедикині, яку визволили з полону в жовтні минулого року.
Координаційний штаб разом з Офісом Президента продовжує роботу, аби повернути усіх військовослужбовців та цивільних, яких ворог утримує в неволі.
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Додому повернулися 43 військові
З російського полону звільнили двох цивільних та 43 військовослужбовців, зокрема:
- представників ЗСУ – 28 (серед них – 10 тероборонців),
- Нацгвардії – 10,
- прикордонників – 4,
- військових моряків – 1.
У взаємодії з Уповноваженим Верховної Ради України з прав людини Дмитром Лубінцем також до України вдалося повернути двох незаконно вивезених дітей. Їхня мати – бойовий медик – була звільнена з полону країни-агресорки у жовтні минулого року,
– повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.
Більшість визволених з ворожого полону – рядові та сержанти, двоє – офіцери. Вони захищали Україну:
- в Маріуполі,
- на Донецькому, Запорізькому, Харківському та Херсонському напрямках.
"Також Коордштабу вдалося повернути додому двох оборонців, які мали статус зниклих безвісти. Двоє повернутих цивільних – працівник заводу "Азовсталь" та активіст з Херсона. ️ Деякі з українських оборонців мають важкі бойові поранення, травми, отримані у полоні", – мовиться у повідомленні.
Після звільнення на них чекає програма лікування, реабілітації та реінтеграції. Відразу після обміну всі повернені з ворожої неволі отримали набір найнеобхідніших речей та засоби для зв'язку з рідними.
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Омбудсмен Дмитро Лубінець опублікував перші фото повернених з полону.
Перші посмішки, сльози, обійми. І не даремно – адже кожного дуже чекали вдома! Попереду не менш щемливі та щасливі зустрічі з рідними,
– зазначив Лубінець.
Він додав, що бійців в Україні також зустрічали працівники Офісу Омбудсмена. Вони поспілкувалися з воїнами, аби дізнатися про їхні потреби та розповісти про механізм захисту їхніх прав.
"Працюємо далі! Кожен українець має повернутися до своїх рідних та близьких!" – підсумував омбудсмен.
Дивіться фото повернених з полону бійців / Фото КШППВ та Дмитра Лубінця.
Міський голова Вінниці Сергій Моргунов зазначив, що серед звільнених бійців є його земляк Микола.
"Хлопцю 28 років. Прикордонник. Потрапив у полон в Маріуполі. Пробув там понад рік та три місяці. Вітаємо воїнів на рідній землі!" – написав мер.
Дивіться відео повернених із полону українців