"Наймиліше заспокійливе Азовсталі": захисник Вершинін показав котика Кіпіша
Джерело:TV-7 Маріуполь
Україна повертає з російського полону захисників Маріуполя. Зокрема, і оборонців "Азовсталі". Опісля наші герої розповідають свої історії.
Своєрідним "заспокійливим" для наших захисників у Маріуполі був пухнастий котик. Його фото оприлюднив очільник Патрульної поліції Маріуполя. Зауважимо, що Михайло Вершиніш повернувся з полону 21 вересня.
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"Кіпіш" ховався у бомбосховищах "Азовсталі"
Оборонці Маріуполя прозвали котика "Кіпішем". Вершинін розповів, що тваринка перебувала разом з нашими воїнами на території "Азовсталі".
Спочатку у підвалах заводу кіт любив спати в ногах поліцейського. Пізніше – підіймався до живота. Втім, найулюбленішим місцем сну для Кіпіша була шия.
Під час евакуації з "Азовсталі" захисники забрали пухнастого друга з собою. Згодом із другого поверху барака колишньої колонії кіт вистрибнув на вулицю. Кіпіш залишився в Оленівці.
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Як котик Кіпіш жив разом з українськими захисниками / Фото Михайла Вершиніна
Звільнення з полону захисників "Азовсталі": що відомо
- Михайла Вершиніна звільнили з російського полону 21 вересня. Зазначимо, що це поки був найбільший обмін полоненими.
- Вдалося повернути одразу 215 захисників. З них 108 – оборонці "Азовсталі".
- Зокрема, повернули 5 командирів: Дениса Прокопенка, Сергія Волинського, Святослава Паламара, Дениса Шлега та Олега Хоменка. До кінця повномасштабної війни вони повинні перебувати в Туреччині.
- Президент підкреслив, що повернення героїв – це перемога для України та всього суспільства.
- До речі, зрадника Віктора Медведчука обміняли одразу на 200 наших воїнів.
24 канал зібрав усе, що відомо про обмін полоненими. Читайте за посиланням, бо це має знати кожен.
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