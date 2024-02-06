Це не розкол у військових зусиллях, – Кулеба про можливе звільнення Залужного
Джерело:Reuters
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував інформацію щодо ймовірного звільнення Залужного. За його словами, можлива відставка чинного Головнокомандувача ЗСУ не означатиме "розкол" у військових зусиллях України.
Інформація про можливе звільнення Залужного з посади з'явилась пізно ввечері 29 січня. Про це писала низка українських видань із посиланням на різні джерела.
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Ймовірне звільнення не свідчитиме про розкол
Глава МЗС зауважив, що можливість звільнити очільника війська – це конституційне право президента. За його словами, будь-які зміни у військово-політичному керівництві не свідчитимуть про розкол.
Ми можемо дискутувати про тактику всередині команди, але ми всі об'єднані навколо нашої стратегічної мети – поразки Росії в Україні та відновлення територіальної цілісності та суверенітету України,
– заявив Дмитро Кулеба.
Він також зазначив те, що наразі стосовно стратегічної мети усередині військово-політичного керівництва взагалі немає дискусій.
Водночас очільник МЗС заперечив припущення, що зміни в уряді можуть вплинути на відносини України з іноземними партнерами.
Що відомо про інформацію щодо звільнення Залужного: основне
- За попередньою інформацією, ввечері, 29 січня, чутки про "звільнення" Залужного одним із перших розповсюдив колишній народний депутат України Борислав Береза. Як зазначив посадовець, такі дані йому підтвердили нібито два джерела.
- Пізніше в Міноборони спростували інформацію про звільнення. У своєму телеграм-каналі відомство опублікувало такий пост, у якому звернулися до журналістів та сказали, що вищезгадана інформація не є правдою.
- Згодом прессекретар президента України Сергій Никифоров також заперечив інформацію щодо звільнення. Крім того, Никифоров тоді зазначив, що наразі предмету для розмов стосовно можливого звільнення Залужного – немає. Тому Валерій Залужний наразі лишається на своїй посаді Головнокомандувача ЗСУ, як це було і раніше.
- Днями Володимир Зеленський заявив, що це кадрове питання всередині нашої держави. За його словами, якщо говорити про перезавантаження, то це стосується тих чи інших керівників держави, а не тільки одного чи іншого сектора. Водночас він не озвучив прізвище Залужного. Втім, він дав зрозуміти, що на українців очікують зміни.