Звинувачення щодо Литви – чиста пропаганда, – Боррель про "блокування" Калінінграда

У Росії триває масова істерія через те, що Литва обмежила транзит російських товарів своєю територією до російського анклаву – Калінінградської області. У Кремлі вже погрожують Литві.

У п'ятницю, 17 червня, Литва припинила пропускати через свою територію транзитні потяги з товарами, які потрапили під санкції Європейського Союзу. Під заборону ЄС потрапили майже 50% усіх вантажів, які доставляють із регіонів Росії.

Таке рішення одразу викликало обурення в Росії. Адже тоді товари до Калінінграда та області слід доставляти морем, що значно ускладнить логістику, в першу чергу зросте її вартість. Окрім того, це черговий удар по російській самовпевненості.

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У Литві заявили, що вони всього лиш виконують рішення Європейського Союзу щодо санкцій, які наклали на Росію. Мова йде про четвертий пакет санкцій, який був накладений через вторгнення Росії до України. У Департамент митниці Литви наголосили, що про цю заборону було відомо ще з середини березня, адже санкції були приняті ще 15 березня. В ньому і було обмеження на російську сталь та іншу продукцію із чорних металів за договорами, укладеними до 17 червня. І з цього дня їх не можна перевозити територією країни.

"Сухопутний транзит між Калінінградською областю та іншими регіонами Росії не зупинено і не заблоковано. Транзит пасажирів та вантажів, які не потрапили під санкції ЄС, триває. Литва не вводила жодних односторонніх, індивідуальних чи додаткових обмежень на цей транзит", – сказала представниця Департаменту митниці Ліна Лаурінайтіте-Грігене.

Російська істерія не відповідає дійсності

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що Європейський Союз перевірить юридичні аспекти вказівок Єврокомісії щодо санкцій, відповідно до яких Литва обмежила транзит окремих товарів своєю територією до Калінінградської області Росії. Однак він додав, що заяви російських осіб щодо нібито блокади Калінінградської області не відповідають дійсності.

"Транзит Калінінградською областю та рештою Росії не було зупинено. Нема ніякої блокади. Це по-перше. По-друге, транзит пасажирів і товарів, що не підпадають під санкції, продовжується. По-третє, як мене запевнили литовські колеги, Литва не вдалася до односторонніх обмежень і ввела лише санкції ЄС. Подібні звинувачення щодо Литви – брехня, чиста пропаганда", – заявив Боррель.

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Відтак Литва лише виконує вказівки Єврокомісії щодо впровадження санкцій. Однак Боррель пообіцяв, що ЄС ще раз перевірить усі юридичні аспекти, щоб підтвердити, чи було дотримано усіх необхідних законів.

Подальші заборони

Обмеження на перевезення товарів до Калінінградської області, які почали діяти з 17 червня – не єдині, які наклали на Росію. Адже Європейський Союз загалом вже наклав сім пакетів санкцій на Росію. Відтак подальшому будуть нові обмеження. З 10 липня буде заборона на перевезення товарів з Росії до Калінінграда цементу, алкоголю та іншої продукції, з 10 серпня – вугілля та інших твердих копалин, з 5 грудня – російської нафти.

Росія погрожує силою

Росія вже вдалася до погроз в бік Литви. Традиційно лякають своєю армією, і що "блокада" зі сторони Литви "розв'яже руки". Правда Литва є членом НАТО, і напад на цю країну буде означати напад на весь Альянс, у тому числі США, Францію, Німеччину та ще 26 країн.

Поки ж росіяни вирішили провести навчання в Калінінградській області з використанням артилерії.

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